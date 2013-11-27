香港《经济日报》：美股强势欠底气 靠资金市力撑

(11月27日社评)

美股道指、标指续创新高，市场忧美股泡沫化。美国经济弱复苏，美股虽欠稳健支撑，惟储局缓退市、欧日势再放水，美股资金盛宴仍将延续。

美股道指、标指近日先后破顶，不少投资者恐已高处不胜寒。因按传统智慧，股市领先实体经济约半年，惟明年美国经济料增仅约2%，明年初美国国会更将就预算案和债限再驳火，美股强势恐欠基本因素支持。况且今年美国流向股票基金的资金已达2770亿美元，逼近2000年全年的3240亿，或反映美股过度亢奋。

另一边厢，却有不少大户仍看好美股。此应因美股整体估值仍不高，如道指平均市盈率仅约15倍，虽不算便宜，但未见严重泡沫。

美股估值看似合理，惟背后离不开储局大量印钞炮制的资金盛宴。资金极滥，美国企业的融资成本大幅降低，可挤压出更多利润；且美国续弱复苏，不少美国上市公司遂将闲置资金，回购本身股份，2009年来美国企业已动用近1万亿美元回购。

美股不少盈利来自海外市场，故美国经济虽疲软，美股仍在储局不断放水下势如破竹。美股欠经济基本因素支撑仍屡创新高，此现象难言健康，惟此亦不代表股市已无力再升。关键是美国储局纵在明年初减买债，却非要回笼资金，加息更是遥遥无期，美股恐难言见顶。

除美国外，欧洲央行正筹谋推负利率，加码放水；日本央行内部亦有声音，增印钞压力正续增。在经济仍不振下，欧日若增放水，资金仍难流向实体经济。环球资金盛宴虽终有散席时，但现时还远未至此，美股以至环球股市在未来一段时间，可能在资金泛滥呈常态化下，升势未尽。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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