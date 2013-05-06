《信报》：美股屡创新高 升浪藏有风险

(5月6日社评)

美国股市道指及标普指数双双创出新高，气势如虹。在市场看好情绪下，相信短期会继续受到追捧。但明显也看到，美股牛气冲天之势，与经济复苏缓慢之象形成显着对比。可以说，由非常态流动性与复苏稳定预期支撑的升浪，难以掩盖市场走上资产泡沫化轨道的风险。

细心观察，推动美股上升的外在环境，很大程度基于市场预期，美联储继续所采取的货币宽松政策，可以为经济复苏提供动力，虽然增长低速、步伐却可稳定，并足以克服复苏的反覆风险。很显然，在可见将来，流动性充裕，加上通胀压力趋缓，这种状态的确令股市如鱼得水。从宏观层面看，美国第一季国内生产总值增长弱于预期，但依然处于低速扩张状态。失业率反映劳动力市场好转之势受到低速成长的约束。

按目前市场运行状况而言，金融危机后至今，金融部门和实体经济“去杠杆化”过程看来已告一段落，企业的资产负债表得以恢复，目前资金不虞匮乏，甚至可以说相当充裕。

另一方面，在金融危机导致经济急陡滑波过程中，企业普遍以裁员来压缩营运成本，设法维持基本盈利，此举消除了低效率的机构臃肿外，更可以为未来盈利增长提供了扩大空间。

数据反映出，美国劳动力生产率提升，改善营运成本效益，也意味着企业的盈利基础也得到强化。换言之，美国借金融危机之机，降低了工人工资和工资增长速度，要素价格上升速度受到压抑，加强了企业恢复盈利增长的能力。

事实上，欧美日发达经济体的超宽松货币政策，联手创造的巨大流动性环境可说史无前例，以此扭转经济衰退与稳定主权债务危机，也使经济复苏得以蹒跚而行，但靠源源注入流动性来支撑成长，委实令人难以安心。

短期来看，在低通胀、弱增长、货币量宽继续支撑复苏前行之下，投资风险偏好有增无减，美股升势欲罢不能。但长期来看，美联储三轮QE扭曲风险资产的定价，激化市场亢奋情绪，非常规的货币量宽无可避免滋生不可持续的资产泡沫，这种风险无疑也“内嵌”到美股今回牛市升浪之中。

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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