《信报》：言出必行眼前攞彩 践踏自由祸在将来

（1月26日社评）

特朗普当选美国总统后，市场憧憬他落实减税、增加基建投资等刺激经济主张，美股、美汇、债息劲升，由这三大元素组成的所谓Trump Trades，成为投资市场最「拥挤」（crowded）的交易。

然而，愈接近特朗普上周五宣誓就职，市场开始担心他的政策有好坏两面，投资者一方面期望扩张性财政政策为美国经济带来新气象，另一方面则为特朗普政府推行贸易保护主义措施掀起贸易战作最坏打算。

从特朗普上任首周表现来看，市场的忧虑大有道理。在就职演说中，这位白宫新主非但句句不离「美国优先」，还把社会分裂贫富两极归咎于建制精英一手造成，大声疾呼还政于民，令「押注」他上台后淡化民粹色彩和反全球化立场的投资者倒抽一口凉气。

更令人担心的是，特朗普入主白宫后第一个工作天便落实竞选承诺，签署行政指令宣布美国退出跨太平洋伙伴关系协定（TPP），足证他对自由贸易的否定并非空谈。值得注意的是，特朗普在大选中的竞争对手希拉莉亦曾公开说过，一旦胜选将叫停TPP等损害美国工人就业的贸易协议。换句话说，不管谁当选总统，TPP的命运都不乐观。可是，特朗普于就职后首个工作天即废TPP而后快，那便彰显了他的施政优次，令金融市场和美国的贸易对手益发担忧保护主义抬头。

在特朗普尚未正式上任前，外界已见识过他软硬兼施，迫令美国制造业「弃外从内」的手段。就职后的他变本加厉，明确表示美企若把生产线迁往海外，产品运回美国销售将被课以严苛的边境税。另一边厢，留在本土生产的企业则可享受税务优惠。

这招「赏罚兼施」，不仅对美企起到立竿见影的震慑作用，依赖美国庞大消费市场或最大客户为美国巨企的外商亦纷纷「低头」，顺应特朗普的意旨行事。手机制造代工龙头、台湾鸿海集团董事长郭台铭日前便向传媒披露，若所有条件皆配合，鸿海将斥资约七十亿美元，在美国设厂生产智能手机面板，估计在当地聘用三万至五万人。

随着中国劳工成本近年大幅上升，而美国在电力、天然气以至地价各方面远较中国廉宜，不必特朗普大呼小叫，有意赴美设厂的外商和回流本土的美国企业本就逐渐增加。福建民企福耀玻璃创办人曹德旺上月现身视频，就中美营商成本逐项比较，得出在美设厂较内地生产利润高四成的估算，还慨叹除了工人，中国什么都比美国贵。

曹德旺的说法未必人人认同，但由此可见，哪里设厂最符合成本效益，商家便往哪里去。特朗普形同强迫企业在美国生产的做法，让人清楚看到这位白宫新主急于向支持他的选民兑现「美国优先」承诺，同时向全世界展现其言出必行的作风。

表面看来，特朗普把商家整治得贴贴服服，刚上台便先声夺人。然而，在他治下，企业日后所作的任何商业决定，都不能单着眼于成本和利润，凡事皆要顾及政治后果，既严重扭曲了生意人的自由意志，且剥夺了美国消费者继续享受价廉物美进口货的权利。营商不过求财，特朗普以税务或其他强硬手段阻止美企搬迁海外，开始时也许能令美国职位增加，但长远只会加强企业透过自动化削减成本的决心，促使「机械人」取代人手的日子更快来临。

近期一个不容忽略的现象是，在Trump Trades如火如荼那段日子，港股与美股背道而驰，表现疲弱；反而市场对美股开始有所保留之际，港股却追回不少失地。

美国候任财长努钦以书面回覆参议员有关美元汇价的提问时表示，美元过强短期内对美国经济将产生负面影响，并重申有意检讨中国操控汇率的问题。特朗普上周接受《华尔街日报》访问时，已率先扬言美汇「太强」对美国经济不利，努钦围绕美元的评论，令人对美汇强势能否维持更感怀疑。

当然，汇价强弱并非政客「说了算」，一切得由市场力量决定，但美元偏弱对港股、人民币以至新兴市场利多于弊，相关发展值得投资者密切注视。