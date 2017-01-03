《信报》：特朗普挑衅敌人 金融战中美缠斗

（1月3日社评）

新的一年，新的开始，先祝愿大家幸福快乐。可是幸福非必然，正如圣经诗篇有云：神未曾应许天色常蓝，人生的路途花香长漫。新的一年，自有新的挑战，单看美国候任总统特朗普，以及俄罗斯总统普京的元旦祝福，已可看出2017年将会是充满考验的一年。

特朗普贯彻其政治不正确作风，以挑衅口吻发表其有棱有角的＂贺词＂，他说：＂祝各位新年快乐，包括众多敌人和那些打击我不成，输得一败涂地，如今不知如何是好的人们。大爱！＂一月二十日才是美国总统宣誓就职之日，特朗普尚未正式入主白宫已先向敌人＂赠庆＂，捋高衫袖摆开架势的战斗格不言而喻。

普京的新年贺词相对温和一些，但仍然渗透着＂目中无人＂的玄机，他向中国国家主席习近平、英女皇伊利沙伯二世、德国总理默克尔、法国总统奥朗德和教宗方济各等等国家元首问好，硬是只字不提还未卸任美国总统的奥巴马，仅仅提到特朗普，期望对方上台后，俄美之间＂能作建设性及务实举措＂改善关系。

显然地，普京对于奥巴马心中有气。为了惩罚俄罗斯黑客干预大选，奥巴马下令驱逐该国三十五名外交官出境，并采取一连串制裁措施；俄罗斯以牙还牙，把驻莫斯科美国大使馆的三十一名职员，以及圣彼得堡美国领事馆的四名外交官，列作不受欢迎人物。普京在新年贺词完全漠视奥巴马，当然是要把希望寄托于声言改弦易辙的特朗普的身上。

看情况，特朗普一定不会令普京失望，因为即将出任白宫新闻秘书的斯派塞（Sean Spicer）透露，特朗普上任后会立即签署连串行政命令，推翻奥巴马任内推行的法令及行动，理由是该等法令及行动妨碍经济增长及创造就业。换言之，改弦易辙乃必然出现之事，问题只在于，改到什么程度？易至何种轨迹？

在特朗普心目中，中国肯定是其中一个敌人，甚至是跟俄罗斯改善关系之后最主要的敌人，遂有＂联俄制华＂之说。监于国际局势随着美国总统换人而必生丕变，中共中央总书记习近平早前在中央政治局民主生活会上发表重要讲话：＂在维护国家核心利益上敢于针锋相对，不在困难面前低头，不在挑战面前退缩，不拿原则做交易，不在任何压力下吞下损害中华民族根本利益的苦果。＂尽管没有指名道姓，但字里行间强烈暗示，北京敢于亮剑，无惧美国挑战。

习近平在发表新年贺词之时特别强调，中国坚决捍卫领土主权和海洋权益，斩钉截铁地表示：＂任何人要在这个问题上做文章，中国人民决不答应。＂捍卫领土主权的意思，不可能不包括遏制港独、台独；至于捍卫海洋权益，明眼人都可以体会到那是关乎南海争议的回应。

特朗普上台之后，会不会在南海大做文章？在可见的将来，美国在军事上向中国动刀动枪也许未必，然而，企图利用经济手段来个＂不战而屈华之兵＂则是几可断言。

且看特朗普的内阁成员，都是善于金融战的进攻型高手。候任财政部长是高盛前银行家姆奇（Steven Mnuchin），此人乃国际市场经验丰富的＂大鳄＂；候任国务卿是埃克森美孚石油公司前行政总裁蒂勒森（Rex Tillerson），此人对于如何操纵石油价格十分耍家；主管白宫新成立的全国贸易委员会的是纳瓦罗（Peter Navarro），这位加州大学欧文校区经济学教授是《给中国害死》（Death By China）一书及同名纪录片的作者和导演，一直建议增加中国进口商品关税。另正如本报创办人林行止分析，特朗普政府的重要文臣几乎清一色＂兰德信徒＂（Randians），即是坚信＂自私自利和贪婪是资本主义社会前行的原动力＂。

可以想像，力主＂美国优先＂的特朗普不会再跟中国谈什么＂互惠互利＂，整个世界将会在中美缠斗的主旋律之下团团转，甚至腾腾震。（完）