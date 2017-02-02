《信报》：墨国“好欺”不手软 中美贸战“听住先”

（2月2日社评）

美国总统特朗普就职以来连串测试人权、宗教自由以至法治底线的行动，非但引起举世哗然，还令美国社会进一步分化撕裂，后果难以估计。

不少论者曾寄望特朗普讲一套做一套，竞选期间作过的承诺不会在执政后一一兑现，但从他上任不足两周的表现观之，此人不仅说做就做，且容不下任何异己，足证当初对特朗普「疑中留情」的论家，实在严重低估了这位白宫新主「任我行」的狂妄本色。

在禁止所有难民和七个伊斯兰国家公民入境、手起刀落炒掉公然抗命的署理司法部长耶茨（Sally Yates）的另一面，特朗普在商界和投资者最关注的中美贸易领域，迄今表现尚算克制，虽连番批评中国操控人民币滙率，但暂时未见「狂人」对中国采取任何足以引发两国贸易战的具体行动，跟他对待美国近邻墨西哥的态度明显不同。

特朗普就任未满一周即签署行政命令，在美国与墨西哥边境兴建围墙，并提出向墨西哥进口货征收百分之二十关税，以此落实筑围墙费用由对方「埋单」的竞选承诺；墨西哥总统涅托（Enrique Pena Nieto）不甘示弱，马上取消原定访美行程。

不管特朗普最终选择退出北美自由贸易协定（NAFTA）、与墨西哥就NAFTA条款重新展开谈判，抑或一意孤行征关税建围墙，以美国市场吸纳八成墨西哥出口，墨国且在粮食、燃料等必需品进口上甚为依赖美国而论，两国一旦出现贸易纠纷甚至爆发贸易战，对墨西哥的损害必然大于美国。涅托所能做的是，在双方强弱悬殊下向美国作出最小的让步，为墨西哥争取最大的利益。

墨西哥明年便要举行大选，涅托今年元旦日下令调高燃料价格，于全国各地触发长达数周的反政府示威浪潮。即使本国政局「风平浪静」，墨西哥在与美国的贸易谈判中若显得软弱无能，涅托领导的执政革命制度党（PRI）亦会因此向虎视眈眈的在野势力「送票」，何况调高燃料价格一事已令执政党民望急速下滑，涅托在贸易谈判中倘任由美国鱼肉，不出一年，这位墨国总统大有可能给选民轰下台。

然而，以打击贩毒集团等有限筹码跟掌控墨西哥经贸命脉的美国讨价还价，无异于以卵击石，不见得能迫使特朗普改变初衷，在兴建围墙和贸易问题上释出和解之意。墨国若「不自量力」，摆出绝不低头的姿态，按照特朗普受软不受硬的作风，两国爆发贸易战的风险反而更高。

特朗普甫上台即对墨西哥咄咄相逼，又兑现了美国退出跨太平洋伙伴关系协定（TPP）的竞选承诺，但处理中美贸易问题却显得相对审慎，迄今既未正式把中国列作货币操控国，向中国货品征收百分之四十五进口关税一类威胁性言辞，入主白宫后更没再提起，反而多在「一个中国」问题上挑战北京容忍力。

特朗普会否于短期内向北京发难，谁亦无法确定，但值得注意的是，他周二晚在白宫接见多家药厂高层时，批评中国和日本刻意把货币贬值，不满两国操控滙率之余，还指美国一直像儍瓜般呆坐，任由贸易对手摆布；另一边厢，白宫贸易顾问纳瓦罗（Peter Navarro）同日与总统「唱双簧」，非但针对中、日「操控滙率」发声，连德国亦成为其攻击目标。纳瓦罗在接受英国《金融时报》专访时表示，德国贸易顺差过大，反映欧罗滙价被严重低估。特朗普与纳瓦罗一唱一和，美滙指数应声跌穿一百关口，市场对美国是否有意放弃强美元政策疑虑重重。

表面看，特朗普在贸易、滙率领域向对手全方位发炮，但美国把德、日两个主要贸易伙伴「拖下水」，等于间接承认藉操控滙率取得不公平贸易优势，并非独见于中国。德国总理默克尔即时反驳美方说法，而日本内阁官房长官菅义伟亦迅速否认透过日圆贬值取得贸易优势。中国也许对类似批评听得厌了，反而保持缄默不作回应。特朗普若一心针对中国，以相近的理由棒打德、日，岂非突然把视线转移，变相帮了中国一把？

特朗普对付「好欺」的墨西哥绝不手软，但对贸易战一旦打响势必两败俱伤的硬对手中国，毕竟仍有所忌惮，不敢轻举妄动。