《信报》：美国优先七情上面 做“刁”须防做出大祸

（1月23日社评）

不管美国人民和国际社会喜欢与否，特朗普坐上美国总统宝座，成为这个当世唯一超级大国最高领导人已是铁一般的事实。在上周五的就职演说中，特朗普左一句「美国优先」，右一句「让美国重新强大起来」，激昂处尤胜去年为争夺选票不得不卖力演出之时。然而，同一番话，他在竞选期间不已说过不下百遍吗？连坚决反对本土利益压倒一切者亦能倒背如流矣。

特朗普于就职大典上发表此番「熟口熟面」的豪言，外界听来也许了无新意，但他在不足二十分钟的演说里以高分贝音量传达万事以美国为先的讯息，在其支持者眼中等于确认这位白宫新主正式登位后并没有判若两人，合乎此辈期望。

在钟摆的另一端，对包括中国在内的美国贸易对手而言，这篇特朗普声称由他亲手撰写的讲辞，即使不致于因此加剧对美国实行保护主义政策的戒心，也丝毫看不到特朗普有「释出善意」的倾向，对纾缓全球围绕自由贸易前景的不安有百害而无一利。

保护主义损人累己，贸易战只会造成两败俱伤的局面，类似言论理性有余，却不一定符合「政治行情」。我们认为，特朗普入主白宫对世界最大的威胁在于，美国自上世纪三十年代以来首次出现一位把贸易定性为「零和游戏」的总统。换句话说，贸易领域只有对手，没有伙伴。若特朗普真的在政策层面履行竞选时针对贸易作过的所有承诺，在他治下，美国逐渐偏离自由贸易、全球化和开放市场的轨迹，似已无可避免。

特朗普最终会以什么形式向把他送进白宫的选民、尤其「锈带」（Rust Belt）等工业衰落地区的蓝领支持者交代，背后牵涉连串政经得失计算，影响程度目前无法说得准。唯一可以肯定的是，这种转变对过去三十余年发展模式和营运策略立足于贸易互通有无、资金自由流动的新兴经济体及跨国企业大大不利！

在许多人看来，特朗普毫无从政经验，且特立独行，完全不按牌理出牌，惟不容否认的是，在他当选至上任的两个多月间，阿里巴巴集团主席马云、软银创办人孙正义等外国富商巨贾纷纷自动请缨，出钱出力协助美国创造就业；大企业从通用汽车到丰田，开利冷气到波音公司，不是顺应特朗普意愿在美国扩产，便是承诺把总统专机造价控制在他认为合理的水平。

由此可见，在商场打滚多年的特朗普虽是「政治素人」，但对商家「底牌」了如指掌，软硬之间拿捏恰到好处，还未上场已逼得多家无人不识的巨企替美国优先政策作了最有效的宣传。特朗普的手段，反映商界出身的他「转型」从政后，仍能充分发挥其「刁王」本色。

生意人万事以商业利益为先，权衡利害后发现输不起，为保巨额政府订单或避免海外制造产品「回流」美国被课以重税，从善如流有何不可？若能以此换取总统信任，日后未始不能诸事顺遂，那便「除笨有精计落有赚」了。然而，同一思维用于地缘政治角力，却极可能弄巧反拙，做「刁」随时做出大祸。

特朗普上任前不止一次提及中国若继续操控汇率和对美国进行不公平贸易，美方会否恪守一个中国原则难说得很。不管他的政府在投入运作后是否对维持一中政策作出明确表态，特朗普于候任期间公开表达了以一中原则迫使北京在贸易议题上就范的意图，中美台三方焉有不就相关变数作出种种沙盘推演之理？

北京会像美国商界那样，为保经贸利益连一中底线亦弃守吗？答案显然是否定的。道理很简单，中国若任由特朗普政府在贸易问题上触碰一中原则，那么美方随时可在所有中美争议的领域照办煮碗，当此例一开，一中政策的存废不就变成美国逼令中国妥协的「百搭筹码」吗？

特朗普虽然狂妄，却不见得是外界心目中那个「狂人」。他在看穿商界「罩门」后，向企业话事人奉上敬酒与罚酒，不费吹灰之力便令一众巨企成为其美国优先政策的「开路先锋」，但同一招用在涉及领土问题的大国政治角力，美国的主要对手多半会选择以牙还牙，那就不是引发贸易战般单纯，热战爆发世界大乱，这才是真正的两败俱伤。