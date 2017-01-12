香港《经济日报》：警告莫打贸易战 特朗普听得进？

（1月12日社评）

特朗普下周五将就任美国总统，各方忧心不已，纷直接或间接警告切莫妄为包括勿打贸易战，否则美国与全球都受害。他或属商人开天杀价，惟各国尤其中国需作最坏打算最好准备。

世银昨发表报告，指特朗普上台后若推行减税和刺激经济措施，估计美国今年经济增速可望由2.2%增至约2.5%，刺激全球经济明年额外增长0.3%。但世银不忘指出，若特朗普向中国和墨西哥等实施贸易壁垒，引发报复性制裁，或将抵销减税等所带来好处，损害美国和全球经济。

美国财长杰克卢昨亦在卸任前赠言警告，若特朗普上任后将中国列为滙率操纵国，将危及美中在其他重要地缘政治问题上的合作。

近期各界纷纷在特朗普上台前作出建言以至警告，正是担心他上台后蛮干，冀望他能悬崖勒马，少添美国以至全球的麻烦与伤害。

问题是特朗普能听得进吗？特朗普以狂人外衣遮盖其利害计算，言行亦反覆无常，未来实际政策不易逆料。惟他上台后，相信真的会在贸易上向中国开刀，一来是竞选时调子开得太高，上任后总得向选民交代。二来，其管治团队对华几乎全属大鹰派，已是磨刀霍霍。三来，即使以商人个性来说，亦要开天杀价迫对手就范，向美输送利益。

中美经贸因而势起波涛，惟风浪有多大，是否殃及全球的海啸呢？特朗普只是装狂而不是真疯，当会计及若大规模、全方位对华贸易制裁，北京必定强力还击，届时伤敌一千恐亦自损八百，对美国经济以至外交的风险与代价都太大。何况总统纵有临时制裁的话语权，但长期和全面制裁仍需国会批准，此势受各方利益所反对。

因此，特朗普上任后短期内虽很可能在经贸问题上向别国包括中国动刀，但应属姿势多于实际，在范围和金额都有限的经贸项目上做文章，如祭出反倾销或有限的关税提升。而到底范围和力度有多大，则视乎现已进行中的各式枱上枱下、直接间接的周旋、谈判与角力，阿里巴巴创办人马云不迟不早前天与特朗普会面，事后表示拟在未来5年在美国创造100万个职位，此便甚堪玩味。

不过，各国尤其中国，也要作最坏打算、最好准备，因如此才有更多筹码在谈判桌上警示特朗普不要妄为，更为事态一旦失控演变成贸易战，也有应对措施。（完）