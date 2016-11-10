《明报》：美国人思变民粹胜利 特朗普的世界不明朗

（11月10日）

特朗普当选美国总统，不单出乎许多美国人，也出乎全球关心此事的人的意料。特朗普取得个人巨大成就，支持者欢欣雀跃，但有更多的美国人与全球许多人感受到的是迷惘，因为特朗普将成为全球最有权力的人，他一句话、一个决定都极具影响力，可以改变世界。可是，对这样一个人，现在大家对他会做什么，或者是他会怎么做，一概不知道。特朗普与美国、与这个世界将有磨合期，需要互相调适，因此在未来一段日子，美国本身、以美国为核心辐射到全球的事务，都将处于不明朗状态。

今次美国大选，正如6月英国脱欧＂公投＂，再一次说明民调不可信。从选战开打以来，美国各方研究机构所做的民意调查，都是民主党希拉里领先。特朗普一直质疑民调可信度，宣称自己有大批＂隐性支持者＂；选举结果，美国有分析确认特朗普获得城市以外乡郊地区的大多数白人支持，而这些人并未为民调接触到。这是那么多人跌眼镜的主要原因。特朗普以＂华府局外人＂身分入住白宫，没有从政和公职经验，虽云美国总统有大批助手、智囊襄助，不过他在选举鼓动民粹，被主流精英阶层排斥，即使共和党内大老，亦纷纷与他划清界线。以这样一位局外人，单是组织执政团队，已经是一项艰巨工程。另外，特朗普的政策主张，颠覆了美国的传统价值，也触及国家安全与利益；设若他认真推动，即使在国内遇到的阻力，恐非他应付得了。然则一个这样的人，凭什么获得美国人民青睐？

英国和美国实行民主体制，两国人民历经民主洗礼，被认为理性成熟，会作适当选择，特别是对极端主张，都会排拒。不过，英国＂脱欧＂和特朗普当选，都被认为是民粹的胜利，然则英美人民为什么都＂先后癫咗呢？＂应该有其更深层原因。德国国防部长云达赖恩（Ursula von der Leyen）评论特朗普当选时，表示＂不是选民赞成他，而是反对华府、反体制＂。这个评论，对这两国老牌民主国家的＂变天＂，值得咀嚼。

英国留在欧盟，肯定有利益，问题是利益由精英和既得利益阶层分享，民众所得无几。美国在全球一体化得益最大，此乃众所周知，只是民众同样感受不到，因为同样是精英和既得利益集团分吃大饼而已。特别是2008年金融海啸之后，美国、欧盟大印银纸，以刺激经济为名，拯救那些＂大得不能倒＂的金融机构为实；这场历来最严重的金融危机，始作俑者是贪得无厌的＂金融精英＂，他们不单未受惩罚，反而获得＂奖赏＂，坐拥更多资源继续搜刮世界。近年不乏权威机构的研究报告指出，无论全球范围或是个别国家，大多数财富都集中在一小撮人手中，贫富差距之大历来仅见。循规蹈矩、克勤克俭储蓄、不参与炒卖的人们，只要检视2008年以来自身财富的蒸发程度，都会甚为惊讶，这是＂体制吃人＂。就民众而言，会视为全球一体化之下的结果。

特朗普反对一体化，回归孤立主义，要从内部改造美国，使＂美国再伟大＂。虽然这都是一些概念和口号，但是他声言要企业把制造生产线搬回美国，对于低教育程度、低收入阶层而言，有无比吸引力，这股力量则把他送上总统宝座。不过，从传统和既有思维检视特朗普的政策主张，很难理解他如何落实；事实上，特朗普也没有拿出实际办法。

例如特朗普的外交政策，把美国人民和美国安全利益放在首位，美国盟友须承担更多防务费用乃至自己保护自己等，这是颠覆了二战以后美国的对外方针；设若实施，美国一直追求以美国为核心的国际秩序，就会瓦解。毕竟，特朗普在竞选时说了，于是上文提到的德国部长表示，身为北大西洋公约组织（NATO）一员，＂我们欧洲人会问，你们（美国）对这个联盟的立场为何？你对这个联盟有何贡献？＂欧洲人将要求特朗普作出保证，云云。此外，美国与日本、韩国等其他军事同盟，也有同样问题，设若特朗普说到做到，逐渐淡化疏远这种同盟关系，则会否出现各国争相发展核武，以求自保之局，值得高度关注。特别是个别一直蠢蠢欲动的国家，会否趁机拥核自抬身价，威胁国际安全与世界和平，是完全需要警惕的事。

美国对华基本政策，是遏制之中寻求合作，以争取最大利益，无论共和党或民主党执政都不会改变，只是侧重点不同，例如民主党较偏重意识形态对华施压。特朗普的对华政策，相信不会偏离这个框架；竞选之时，他曾经批评中国对美贸易尽占便宜，又指摘中国操纵汇率等，多属经济范畴事务。预期他执政之后，中美之间经贸摩擦将较尖锐，由于这种分歧涉及利益分配，应该不难处理。至于奥巴马推动的所谓＂亚太再平衡＂，相信特朗普不会撤销，若以中美经贸关系为主轴，则以＂航行自由＂为名的军事挑衅有望淡化，南海风云或许会平静下来。（完）