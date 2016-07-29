香港《经济日报》：储局加息理据渐足 独怕特朗普？

（7月29日社评）

美国储局放风指9月加息大门仍开，市场却料年内仍难加息。经济复苏续稳、英国脱欧又未掀金融风暴，外界揣测总统选战添加息障碍，惟储局为免夜长梦多，9月加息机会莫低估。

美国储局议息会议昨晨结束，一如预期按兵不动，惟被称为＂储局线人＂的知名记者却撰文，指储局认为美国经济面临的短期风险减弱、并对经济前景转趋乐观，故9月加息的大门仍打开。最新利率期货却显示，市场料9月加息机会不足三成，年底前加息的机会率更未过半。但事实上，若单从经济与金融环境来看，储局9月加息的机会实不低。

在经济方面，虽然5月非农新增职位仅1.1万份，外界深忧美国复苏步伐不稳，惟上月非农新职增长重上28.7万份的理想水平，且零售、楼市等数据亦纷纷向好，反映美国经济复苏动力未减。且上月核心消费物价指数（CPI）由2.2%升至2.3%，经济仍向好、通胀又趋升，为加息提供理据。

至于金融方面，外界曾担忧英国脱欧爆出黑天鹅，或引爆环球金融新一轮剧震。惟在英国央行力遏乱局、英国新首相又顺利交接下，环球金融形势不但未如预期般糟糕，脱欧局势稳住后，多国股市、债市等更再掀升浪。环球金融既无近忧，储局应有更大信心加息。虽然如此，外界仍料储局年内加息路仍艰难，相信因美国总统选战正趋白热化，尤其代表共和党出战的＂狂人＂特朗普声势高企，市场揣测储局未必敢轻举妄动，冒黑天鹅风险加息，令年内加息机会仍低。

然而，政治变化一天也嫌长，储局为免夜长梦多，反可能先趁9月经济、金融环境仍许可时，启动今年首次加息。因为若希拉莉一如外界所料入主白宫，美国政经环境料续稳，那储局便可续稳推货币政策正常化，按客观环境衡量何时再加息。

就算爆出特朗普当选总统的＂意外＂结果，甚至他执意推动对华贸易战、退出世贸组织等近乎＂疯狂＂的经贸政策，重创美国以至全球经济，届时作为始作俑者的特朗普势成众矢之的，而储局则可以救星姿态出手，亦因9月已加息而更有空间反手减息，甚至再松银根，以力挽狂澜。故市场虽料储局9月以至今年内难加息，惟9月加息的机会实不容小觑，投资者宜做好心理准备，迎接一旦加息来临掀起的金融市场波动。(完)