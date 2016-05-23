香港《经济日报》：美元转强打救安倍 新兴国当灾

（5月23日社评）

日本原拟在七大工业国会议寻求美欧支持遏日圆，但热脸贴着冷屁股。美欧为求自保，冷待日本并不意外。惟美国加息预期再飈令美元转强，俨如日本保命草，却成新兴国头上悬刀。

美欧自保为上 日热脸遇冷待

日圆滙价今年来突转强势，由年初约1美元兑120日圆，本月初曾高见105，最多曾升一成三，遭炒家鱼肉的安倍政府，惟有涂上「面懵膏」，拟在刚于周末结束的七大工业国（G7）财长会议，向美欧求援助遏日圆，却被美国财长杰克卢，以G7共识是避免竞争性贬值，打发与会的日本财相麻生太郎。日本在G7遭冷待，实是自讨没趣。

此因滙率是零和游戏，美国仍陷弱复苏，欧洲更未摆脱通缩、衰退阴霾，自顾不暇的美欧，根本没理由助日本遏日圆，变相让日企在全球的汽车、科技等市场，藉弱日圆大抢美、欧企业生意。

日本虽求援不果，惟安倍政府现时应不致过于焦急。因美国储局放风不排除下月加息，刺激美滙指数自低位反弹，由本月初低见92.6升至最新的95.3，令日圆滙价亦暂脱强势，回跌至1美元兑110日圆水平。此除是日本的保命草，助纾出口与旅业重压，相信欧洲亦乐见美元转强，令欧元滙价可相对偏弱，为疲乏的欧洲经济吊盐水。

新兴国倘再剧震 全球恐陪输

欧日等发达国虽乐见美元转强，惟美元强势却令不少新兴国如坐针毡。事实上，在美元转强之际，部分新兴国货币显着走贬，除人民币跌至逾两个月低外，马币与韩圜在过去一个月来已累贬约半成、南非兰特更大泻9%，此令市场担忧新兴市场走资问题再度扩大，甚至如去年底今年初般，引爆大规模走资潮。

此风险恐怕不低，因新兴市场经济或较预期疲乏，如中国官方「权威人士」放风，经济难望V形反弹，L形走势或延续好几年。评级机构穆迪上周更指，二十国集团（G20）中的新兴国，今年经济增长料仅4.2%，逊去年的4.4%。新兴国经济未止泻，恐为炒家提供更多「唱衰」新兴市场藉口，伺机狠踩新兴国货币与资产，以谋暴利。

若如此，欧日纵能因美元转强稍事喘息，惟在地球村年代，一旦新兴国再爆金融经济动荡，势拖累全球，无论新兴国或发达国恐齐尝苦果。此反映在「我的货币、你的问题」的美元霸权格局下，美元滙价走向，将是环球经济安危的关键变数。