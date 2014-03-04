《星岛日报》：美元成避难所 人民币益难破顶

（3月4日社评）

乌克兰局势日益紧张，避难情绪笼罩国际金融市场，香港等全球主要股市下挫，美元作为避险货币进一步展现强势，人民币对美元「十连跌」。

今次乌克兰危机，俄罗斯卢布兑美元跌至历史低位，今年初以来已经跌了10%。

中国虽然有影子银行和地方债务问题等阴影，反而继续有资金源源流入，如果资金继续大量涌入，不但令央行收缩银根控制滥贷事倍功半，而且倍增他日资金涌退的冲击力度，埋下政经动荡风险。

此外，日本国策是让日圆大幅贬值来摆脱通缩和增加出口。虽然日圆最近与美元一样享有避险优势而上升，但是要压低圆汇的政策未变。日圆去年开始大幅贬值时，人民币却一枝独秀兑美元迭创新高，对出口的影响渐渐浮现。

刚公布的内地二月份PMI是50.2，创下8个月来新低，而新出口定单指数比一月下跌，显示海外需求趋缓，至于主要计算中小企业务的滙丰PMI指数已跌破了50的荣枯綫。

现时部分珠三角港商，已经难以承受人民币升值和工资大幅调升的双重成本压力，搬厂去东南亚较落后的地区。今次中央容许人民币下跌，有助部分港商喘一口气，保持出口竞争力。

此外，透过今次比较大幅度的贬值，中央发出了让人民币扩大波幅的讯息，令投资者不再偏重单向炒作人民币升值，金融机构和进出口商正视对冲币值风险，把人民币导向比较健康的市场机制。

人民币不会只升不跌，同样不会只跌不升，无论大户或散户买卖人民币都要正视风险，而中央为进一步开放人民币市场创造条件，香港作为最大的人民币离岸中心，将享有更多商机。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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