香港《经济日报》：美元好淡激烈角力 为全球添乱

（11月25日社评）

美滙指数在百点大关爆拉锯战，好友热炒美欧日货币政策背驰，淡友则押注美元难在弱复苏下呈强。美元走势虽牵动全球金融经济，惟恐怕连储局主席耶伦，对美元后向亦心中无底。

美滙指数近日在百点大关激烈拉锯，昨凌晨曾触及100.0关口，创逾8个月高，其后又略回软。市场好淡两派壁垒分明，好友料美滙短綫突破100后，将上望105甚至110；淡友则指美滙已是强弩之末，强势难久。而两派主张，都各有道理。

如好友看好美元续升，除因美国储局近日正不断为加息放风，下月启动加息悬念已不大，更关键是美国与各主要经济体货币政策背驰，储局明年估计最少加息两、三次合共半厘至四分三厘，甚至有分析指全年会急加息一厘半；惟欧洲央行加码量宽却蓄势待发，中国与日本亦势再松货币撑经济，各国货币政策续松、独美国趋紧，势促成美元独强之势。

惟淡友亦非无的放矢，因美滙指数在最近一个月已累升近6%，已相当程度反映加息效应，且在美元走强的同时，美债孳息亦急升，如最具指标性的美国十年期国债，便由上月中低位1.972厘，弹升至近日约2.22厘。美元强势除损美国出口与美企海外利润，美息趋升更令美国营商环境添压，窒碍弱复苏，储局加息前路亦更难行，美元强势自难续恃。

正因好友与淡友在滙市大力拉扯拔河，此或预视美滙指数在100关的拉锯战短期难息，惟中长期走势亦难逆料，成环球经济与金融首要关注因素。

就如近月美滙指数急飈，环球商品市场已首当其冲，如国际油价在过去一个月已累跌逾半成、金价更累挫逾7%，若美元继续走强，以美元计价的商品价格更难翻身。且美元强势亦恐加剧新兴市场走资，为新兴国金融经济添更大折腾。

然而，就算作为始作俑者的储局主席耶伦，对美元何去何从，可能亦心中无底。皆因耶伦虽盼加息可稳步推进，促货币政策正常化，惟加息势添美元升压，强美元对美国经济的负面影响将不断叠加，如此恐打乱储局加息部署。

故耶伦最近向一个消费者权益组织回信，表面上是释出下月势将加息的信息，实则强调加息步伐将相当缓慢，图为美元强势稍降温，避免美元续飈为储局添烦添乱。美元中长期走势仍欠明朗，对环球商品市场、新兴市场，以至美国自身经济，皆是头上悬刀，为明年全球经济徒添更大变数。