香港《经济日报》：强美元若损经济 奥巴马难忍

（5月16日社评 ）

美元滙价昨创近10个月新高，市场正热揣测美元是否进入新一轮牛市，将持续高升。惟美国总统奥巴马与储局主席伯南克却难坐视美元长升，威胁出口与就业增长，故今次美元的反弹，恐未脱炒波幅的格局。

美滙指数连升五个交易日，逼近84关的10个月高位，刺激美股续飈、商品价格下挫。更有分析指美元或掀新一轮牛市，甚至指强美元将持续5年。

美元突转强，更实在的原因是发达国经济斗差，欧元日圆表现不堪而美元独强的结果。就如昨公布的欧元区首季经济按季萎缩0.2%，连续六季衰退。至于日本刻意大玩弱日圆，才令美元兑日圆升破百元大关。

相对之下，美国近日经济现复苏嫩芽，市场甚至揣测储局或提前退市，令美元较欧元、日圆显得鹤立鸡群。惟无论奥巴马或伯南克，都不乐见美元长升。

奥巴马以刺激出口、推动再工业化撑经济和就业为经济主轴，更提出2015年的出口总额要较2009年翻一番。惟环球需求续疲弱，美国出口后劲已渐减，3月出口更转为负增长，奥巴马应难放任强美元坏其好事。

若强美元能吸引更多资金流入，伯南克应表欢迎。惟伯南克亦深知，资产膨胀游戏的支撑力有限，美国若要真正复苏始终要靠实体经济回暖。故美元近期强势恐非牛市开端，而是2008年金融海啸后美滙指数在70至90点上落市的延续，国际炒家亦藉美元在此范畴的推高踩低，带动环球金融市场的变动，而上下其手。

若强美元损及经济，奥巴马与伯南克势出横手力压。美元牛市之说实言之过早，投资者依此炒作其他金融市场，要知所警惕。(A10)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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