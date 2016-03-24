香港《经济日报》：内地黑疫苗 民众恐慌谁之过

（3月24日社评）

内地揭发黑疫苗事件，网络更疯传应带子女赴港打疫苗，港府固应早作绸缪。惟事件更反映内地民众收入虽增，但各生活环节流弊丛生，不安感日增，成中央构建小康社会严峻考验。

内地揭发多家黑心企业倒卖过期疫苗，估计数百万枝黑疫苗已流向多个省市，内地家长人人自危，忧子女误打黑疫苗，网络更疯传教家长带子女赴港接种疫苗。在本港公私营医疗资源正陷紧张之际，内地传出涌港打针，势触动中港关系敏感神经，港府有责密切监察事态发展，以安港人忧心。

今次黑疫苗事件，对中央的挑战实更严峻，皆因事件正正凸显内地经济社会高速发展，向小康社会迈进之际，内地民众的不安全感，却与日俱增。此因内地医疗体系早已千疮百孔，看病贵、看病难一直是内地民生大山，屡遭民众诟病，现时连打疫苗预防疾病，亦恐误打黑疫苗招致无妄之灾，再度勾起民众对内地医疗体系流弊的心头之痛。

更深层的矛盾是，内地经济社会虽快速发展，惟民众收入增长的同时，各项生活环节却相继失陷，如黑心食品问题无日无之，民众对奶粉安全问题疑虑难解，要到全球各地抢购奶粉，被内地官员视为国家耻辱；以至安身活命不可或缺的水资源，官方指近六成地下水与三成地面水，已污染至人类不宜接触；内地空气污染更恶劣，世衞便指内地每年逾百万人死于空气污染相关疾病。吃的、喝的、呼吸的皆无保障，民众心里自难踏实。

内地各生活环节诸般弊端，实与中国作为全球第二大经济强国的地位，显不相称。此更反映，中央图力推经济发展，为民众构建全面小康社会，最困难之处并非推动生产总值、民众收入翻几多番，而是如何让民众一呼一吸、一吃一喝、起居生活都能感安心安全，莫陷「穷得只剩下钱」之憾。

此须中央在发展经济民生的同时，对各民生攸关的行业建立有效规范，以制度管束有关行业的行止，保民众利益；更要有严格的监管机制，约束及提升相关人员的操守，确保严谨的监管规范能切实执行，而非一纸空文。

正如国家主席习近平指，要实现中国梦，除要让民众更富裕，更要活得有尊严。黑疫苗事件正再次凸显社会迈向全面小康之难，中央如何化解，将是民众对能否迈向真正小康社会的信心关键。