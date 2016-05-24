香港《星岛日报》：越南搭上中美逢源列车

（5月24日社评）

美国总统奥巴马访问越南，宣布将全面解除对越南实施了数十年的军火禁售令，表示此举并非针对中国。无论此语是否「此地无银三百両」，客观效果是加强美越牵制中国的实力。

奥巴马推行「亚洲再平衡」的外交策略，在南海主权问题上虽然名为中立，实际行动上则为这一带与中国有领海矛盾的国家打气，包括加强军事合作，对越南售武解禁只是其中一着，而越南是唯一一个曾经与中国就南海岛屿主权交战的国家。

中共取得政权后，与越南有三次比较瞩目的战斗，除了一九七九年为期一个月的大规模陆上战争外，余下两次都是在南海进行的海战。

第一次是在一九七四年一月的西沙海战，当时越南仍然是南北分治，获美国支持的南越政府，宣布把南沙部分岛屿划入版图，并且派军舰进占西沙一些岛屿，中国出动军舰收复，双方死伤逾百人。

曾击退美国对华三交战

当年北越共党政权，获中国和苏联支持，推翻法国殖民地政府，再与美国交战以统一越南，不与中国争夺南海岛屿。不过，在美国撤离，共党在一九七五年成功统一越南后，时值中苏关系恶化，越南选择站在苏联一边，与中国交恶。

陆上，越南在与广西接壤的边境扩张版图，激起中国七九年挥军惩戒，为期一个月的大规模战争后，到八四年仍有零星战役冲突。

海上，越南继续进占更多岛屿，最后因为干扰中国应联合国教科文组织在南沙建立海洋观察站，激起八八年三月的中越南沙赤瓜礁海战。

当年越南容许苏联海军进驻金兰湾，直至苏联解体，中越关系才在九一年正常化，双方签署《陆地边界条约》和《北部湾海上边界条约》，但是围绕西沙和南沙主权的矛盾，至今仍未能化解。越南数十年来已经占据了二十九个岛屿，菲律宾八个，中国只有九个。

南海结未解生意续大做

半世纪前被越共打到焦头烂额的美国，到二十年前才与越南恢复正常外交关系，今天两国都有牵制中国的政治和军事考虑。与美国的传统盟友菲律宾相比，越南「亲美」程度虽然较低，但是在军事实践上显得更「打得」。越南已经成为全球第八大武器进口国，主要光顾俄罗斯，至今最大一宗交易是花约一百五十亿港元购买六艘潜艇。

现在美国解禁，越南武器有望进一步现代化。越南和菲律宾分别在南海东西两岸，美国如果日后能够使用两边军港，战略部署如虎添翼。

此外，越南近年经济增长迅速，已经成为美国对东南亚最大的出口国，单是今次美越两国领袖见证签署的贸易协议，便超过一千二百五十亿港元，包括向波音采购一百架飞机。另一方面，越南作为东盟一员，大享与中国经贸之便，中国已经成为越南最大的贸易伙伴和进口来源国。越南将与不少国家一样，在中美之间搞平衡外交，希望左右逢源，为自己谋取最大利益。