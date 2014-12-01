香港《经济日报》：占领运动升级 民主路恐更远

中国个别保险机构激进经营难免“翻车” 应回归主业种好“责任田”--新华
路透北京4月14日 - 对于近年来中国保险行业出现的非理性举牌、激进经营等问题，新华社周五刊文称，个别保险机构片面追求规模和利润，严重影响保险业长期健康发展；保险业应回归保险保障主业，种好自己的“责任田”，在行业发展和防范风险之间找到平衡点。
（12月1日社评）
学联与学民思潮昨将占领运动升级，发动包围政总与特首办，此无疑是错误一着。社会运动最需要的是人心，双学无视公众期望占领退场，反而升级，对运动、对公众势俱有害无益。
占领运动升级造成更多冲击，令市民叹息不已，忧虑占领人士尤其年轻人已陷入满足自己圈子的盲目泥淖。
占领人士执意将行动升级，其实不难理解。港府以拖字诀回应运动，既没有提出在人大所订框架下，如何尽量提升特首选举方法的民主成分的建议，即使已表示会设立的对话平台与民情报告，亦没有下文，此难免令占领者觉得运动没有任何成果，撤离便是失败，但不退不进，又失去方向，人心涣散，遂依从激进声音，将行动升级。
然而，占领者必须清醒，不撤离其实是输，行动升级则恐怕输得更多。多个不同民调已清楚指出，不但普遍市民，即使是支持占领运动的市民，大部分亦希望占领退场。现时占领运动不但不适时退场，反而升级造成更多冲突，只会损折人心，令本来的支持者失望。
学民思潮的黄之峰表示，在接受现实与实现理想之间，他继续选择实现理想。然而，不认命接受现实，不代表可不顾现实。要实现理想仍需争取现实的有利因素，现时运动不转化走入民间，反而升级，正背道而驰，占领者实须三思路向，莫续背人心而行。港府亦有责任，拖字诀或可令运动自残，但年轻人不满只会更甚，最终港府与香港亦是输家。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
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