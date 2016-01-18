香港《文汇报》：台湾谁当政 都要坚持＂一中＂

（1月18日社评）

台湾地区领导人的选举前晚揭晓，民进党的蔡英文高票当选。客观分析国民党大败的根本原因，决非因为坚持＂九二共识＂和＂一中原则＂，而是过去八年国民党党内问题重重，施政平庸无功，终被多数选民抛弃﹐尤其是青年一代对国民党产生了强烈的失望情绪，希望＂换人做＂。尽管如此，坚持＂九二共识＂、维护两岸和平始终是台湾社会的主流民意，期望台湾新当选的领导人，能够继续按照＂九二共识＂这个两岸关系发展的共同政治基础，让两岸关系继续在和平与发展的轨道上前进，为两岸民众带来更多福祉。

前晚台湾地区的选举，国民党遭到空前惨败，不仅朱立伦落选，而且＂立委＂议席也大幅减少，让民进党取得了领导人当选和＂立委＂过半的战绩。研究两岸问题的专家认为，此次选举是台湾地区内部事务，对投票结果起决定性作用的，是岛内经济、民生、社会状况和年轻选民心态等复杂因素。民进党的蔡英文胜选并不能说明民进党做得多好，而是这些年国民党做得太差。回想2008年国民党重新当政时，民众抱以厚望，期待这个具有百年历史、拥有众多人才的政党，能够团结一心，励精图治，在发展两岸关系，维护台海和平稳定的同时，改善台湾因陈水扁执政而荒废的经济民生。可惜的是，八年以来除了在两岸的共同努力下，重新恢复了对＂九二共识＂的认同，让两岸关系重回健康发展的轨道，让广大台湾同胞也能开始分享两岸和平发展的红利之外，国民党在岛内施政无方、裹足不前，既无力应对大环境对台湾经济带来的冲击，也难以化解层层交织的各类社会矛盾。尤其令人诟病的是，面对重重的困难，国民党内部不是努力团结一致、凝聚人心，相反是丧失了许多过去赖以生存和发展的基本核心价值和行之有效的做法，导致内部矛盾重重、组织涣散、人心漂离、铁票流失，加上领导层跟不上时代发展，没有把握好台湾新一代的思想观念，选战策略和手法与年轻一代严重脱节。可以说，这次国民党根本就是被自己打败。

需要指出的是，维持台海和平与稳定，继续推动两岸关系在和平与发展的轨道上运行，始终是台湾社会的主流民意。选举期间发布的许多民调均显示，大多数台湾民众认同国民党当局的两岸政策路线，希望两岸关系和平发展的良好局面不因台湾政局生变而改变，不愿看到两岸关系＂和平红利＂得而复失。即便是声势一路领先的民进党候选人蔡英文，在此次竞选过程中也不敢公然否认＂九二共识＂，而是提出＂维持现状＂的主张，始终刻意回避＂台独＂议题。选举结果也显示，还有占43%、538万的选民是支持坚定认同＂九二共识＂和＂一中原则＂的国民党及亲民党候选人，岛内主流民意依然反对＂台独＂、坚定支持两岸关系和平发展。由此可见，以推动两岸关系和平发展为主调的大陆对台政策深受台湾同胞和国际社会的支持与肯定，不仅没有失败，反而成功导引了台湾民意走向，台湾无论哪个政党、哪位政治人物都不可以视若无睹，更不能倒行逆施，冒天下之大不韪。

面对此次台湾地区选举的结果，国民党有必要全面客观地总结失败原因，吸取教训，以卧薪尝胆之志，重新起步，力争下一次的胜利；另方面，新的台湾当局领导人，要解决经济、民生、年轻一代的发展等种种问题，也需要和平稳定的台海局势。蔡英文在胜选感言中称，将致力于确保海峡两岸关系维持和平稳定的现状。至于这个＂维持现状＂的具体内容如何，她还没有进一步说明，人们也需要时间来观察。如果能够继续坚持＂九二共识＂这个两岸关系发展的共同政治基础，两岸关系就能够继续发展，台湾民众相信也能够享受更多的和平红利并得到更多发展机遇和空间；倘若顽固坚持＂台独＂分裂立场，妄想在岛内大搞＂和平台独＂甚至＂法理台独＂，在两岸关系上兴风作浪，在地区稳定上充当＂麻烦制造者＂，那么台湾的安定与发展，将会沦为一句空话。（完）