香港《文汇报》：外贸形势严峻 转型应对挑战

（7月11日社评）

内地6月份进出口数据出现17个月来首次双负增长，反映中国外贸形势不容乐观。但是，新一届中央领导层充分认识当前经济所遇到的困难和挑战，已下决心推动经济结构转型。

内外贸易环境恶化，是中国进出口数据双降不可否认的现实。在内部方面，人民币升值较快，劳动力成本上升。在外需方面，全球经济复苏缓慢，欧美发达国家实施再工业化政策，以及制造业向东南亚等成本更低的国家转移。内外不利因素夹击下，中国外贸数据下降属意料中事，凸显中国经济面临的困难进一步加大。

6月进出口数据双降中，出口下降的一个重要原因是，内地海关大力打击虚假贸易。今年前4个月，「热钱」涌入及套汇套利「贸易」疯狂进行，干扰了金融、贸易系统的正常运作。国家有关部门加强监管，理顺外贸结构，正显示领导层要让经济运作规范化的思路，主动消除影响整体经济稳步发展的隐患。

如今的中国，需要摆脱原有经济增长模式的束缚，建立完善的内需带动模式，调整经济结构。新一届中央领导层冷静清醒地把握经济发展的方向，正在有条不紊地推动经济战略转型，实现经济从注重增速到注重质量的转变。

内地正处于经济转型升级的关键阶段，转型肯定不会一帆风顺，难免要承受「阵痛」。从目前来看，中国经济从出口和投资拉动向消费拉动的转变正在稳步进行中，领导层正在引导资金向更具增长潜力和战略性的实体经济转移，有理由相信，中国经济的前景仍将是光明的。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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