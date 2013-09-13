香港《文汇报》：李源潮对香港公务员提出三点期望

（9月13日社评）

国家副主席李源潮昨日在北京接见本港高级公务员访京团时表示，充分肯定公务员的贡献和作用，并提出三点期望：一是要认真学习领会「一国两制」方针科学内涵；二是维护基本法权威；三是坚定支持行政长官和主要官员施政。

全国人大委员长张德江月初会见本港纪律部队访京团，此次由特区政府11位常任秘书长及部门首长组成的国事研习班又获得国家副主席李源潮接见。李源潮在会见中指出，香港公务员的工作成绩有目共睹。公务员尽忠职守、专业勤奋，对香港的有效管治和安定繁荣功不可没。中央的一再肯定，鼓舞了公务员的士气。

李源潮对公务员访京团提出了三点期望，具有重要的现实意义。十八大报告指出：「中央政府对香港、澳门实行的各项方针政策，根本宗旨是维护国家主权、安全、发展利益，保持香港、澳门长期繁荣稳定。」中央的根本宗旨就是「一国两制」方针的科学内涵，公务员应准确把握。

坚定支持行政长官和特区政府依法施政，是中央政府的一贯立场。当前香港发展处于关键阶段，面对的挑战和困难不容低估。特首梁振英率领的管治团队，励精图治、依法施政，积极回应社会诉求。公务员作为治港的重要依靠力量，应责无旁贷与梁振英及其管治团队齐心协力，共同战胜困难，为香港创造更美好明天。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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