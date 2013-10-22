香港《文汇报》：日本对中国动武必遭严惩

(10月22日社评)

日本防卫省称，如果中国军方无人机“侵入日本领空”，日本将考虑将中国无人机击落，以强化对以钓鱼岛为中心周边海域的警戒和监视。日本企图以武力恫吓威胁中国，达到完全侵占钓鱼岛之目的。今日的中国，拥有扞卫国家领土主权的坚强决心和强大能力，日本如果胆敢铤而走险向中国动武，必将遭到难以承受的沉重打击。

中日在钓鱼岛问题上对峙多时，日本明显处于下风。自去年9月所谓“国有化”以来，钓鱼岛争端发展出现日本始料未及的结果，完全是日本误判形势所致。当初日本在“购岛”前不断放风，制造舆论攻势，并付诸行动，以为造成既成事实，中国奈之不何，从此便可将钓鱼岛据为己有。孰料日本单方面改变钓鱼岛激起中国的强硬反制，日本对钓鱼岛的所谓实际控制已被打破。

钓鱼岛是中国固有领土，中国在相关海空领域进行正常维权巡航活动天经地义，日本如果胆敢击落在钓鱼岛空域巡航的中国无人机，便是蓄意挑衅，引发的后果必然是日本要付出沉重的代价。即使在中国经济困难、发展滞后的年代，面对世界超级大国美国、苏联都敢以硬对硬，以战止战。如今中国已超越日本，成为世界经济总量第二的国家，中国的军事、科技突飞猛进，综合实力今非昔比，日本对中国动武是自掘坟墓。

安倍上台以来，在国内大肆鼓吹军国主义思想。但是，如果安倍为达到政治目的而将矛头指向中国，甚至不惜向中国动武来拉抬人气，中国决不会姑息容忍，中国一定会进行针锋相对的还击，日本必将自讨苦吃。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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