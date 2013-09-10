香港《文汇报》：深化泛珠合作 为港创造发展机会

（9月10日社评）

第九届泛珠三角区域合作与发展论坛昨日在贵阳市开幕。当前泛珠发展面临前所未有的机遇与挑战，形势迫人，不进则退，泛珠区域需强化合作，形成公开透明的大市场，抢占先机。香港要继续做好「内交」工作，协助泛珠区域「引进来、走出去」，创造共同繁荣、互利双赢局面。

2003年，时任广东省委书记张德江提出，构筑优势互补的区域经济体系—泛珠合作。泛珠合作战略设想得到泛珠9省区和香港、澳门特区积极响应，「9＋2」合作模式应运而生。泛珠区域已经发展成为中国规模最大的区域合作平台。泛珠合作日益重要，彰显当年提出、推动合作战略构想的前瞻性。

国务院副总理汪洋在昨日论坛致词时指出，泛珠合作是各方精心培育的「命运共同体」，未来要在海内外激烈的区域经济竞争中抢占先机，要形成公开透明的大市场。未来泛珠合作要把打破地区封锁，形成统一开放的区域市场，并深化区域与港澳合作，通过深入推进区域经济一体化，在区域竞争中立于不败之地。

香港多年来是泛珠区域最大的外来投资者，展望未来，香港与泛珠地区合作前景可观。香港可担当泛珠的「首席知识官」，透过加强与「9+2」兄弟省区全方位合作，争取在国家区域协调发展的战略全局。新一届政府上任至今，特别重视开展「内交」，香港可以继续担当泛珠区域「引进来、走出去」的桥梁，藉此亦强化香港在国家发展战略中的特殊作用，为香港带来庞大发展机会。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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