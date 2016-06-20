香港《文汇报》：英国脱欧＂钱＂景难料 需防患于未然

（6月20日社评）

按计划，英国将于6月23日就是否脱离欧盟举行公民投票，结果是＂走＂是＂留＂，不仅会给英国带来深远的政治和社会影响，也将对全球政经形势带来严重冲击。面对脱欧公投的不确定性，国际金融市场亦已作出预先反应，无论是英镑的汇率波动，还是国际金融资产的下跌，无一不凸显出英国脱欧事件所蕴含的风险和政经环境冲击。香港特区政府在密切关注公投事态发展的同时，需要未雨绸缪，就可能出现的环球金融市场冲击做好周全的防控预案，广大投资者更要审慎行事、规避风险。

近一个月的英国民调显示，＂留欧派＂和＂脱欧派＂的支持率不相上下，呈现胶着局面。而随着近期＂脱欧派＂的支持率节节上升，国际金融界的忧虑反应也持续上升。去年11月以来，英镑汇率受公投影响已一路贬值近9%，英镑期权的波动率亦不断加剧，包括英国央行、美联储还有日本央行在内的全球主要央行已经在探讨如何应对英国脱欧后可能出现的负面影响。事实上，一旦英国决定与欧盟＂分手＂，直接受到冲击的将是英镑汇率和欧元汇率，这可能导致类似于2008年全球金融危机爆发之初出现的美元严重短缺局面。国际货币基金组织（IMF)和经济合作与发展组织（OECD)相继发布评估结果，对英国脱欧的经济风险发出警告，更加印证了担忧与疑虑不是庸人自扰。

目前，国际金融市场面对脱欧结果不确定性带来的风险，已经开始着手未雨绸缪。全球央行已经备妥＂换汇措施＂等金融挡土墙，以因应随之而来的市场冲击。美、英、瑞、日四国央行都先后公布利率决策，＂以不变应万变＂是这些国家的普遍共识。但若英国果真要与欧盟＂分手＂，主要央行预料将会联手干预汇市，维持市场稳定。然而，必须指出的是，虽然在金融市场动荡导致银行和出口商外汇短缺的情况下，＂换汇措施＂能够暂时缓解货币短缺维持市场稳定；但是，仅靠该体系并不能保障为全球经济提供足够的美元供应。英国脱欧可能引发的资金大规模逃离英国，势必拖累外汇市场。即使各国央行将美元借给金融机构，但如果金融机构并不将这些资金借给急需的公司，流动性问题仍将继续。一旦急需资金维持日常营运的企业无法成功获得款项注入，则马上就会冲击当地的经济，进而产生一系列的骨牌效应，为全球资本市场带来重大负面影响。

英国既有连接亚洲和美洲的跨时区交易的先天优势，也可以作为进入欧盟的＂桥头堡＂，这是不少国际金融机构和跨国企业选址伦敦的重要原因，脱欧将使伦敦的金融中心地位受到考验。而香港作为亚太地区的另一国际金融中心，有必要对英国脱欧公投结果保持密切留意和关注，及时预知风向，并且做好事先的风险评估，尤其是对银行体系和证券行业的抗压力和应变能力，要有预判和准备，做好应急预案，以防范可能出现的危机。投资者们更应秉持审慎态度，科学合理布局，以规避投资风险。（完）