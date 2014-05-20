香港《文汇报》：中俄加强协作 打破美国霸权

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若欧盟政府谈判立场强硬化，未来几周英国退欧相关担忧可能卷土重来。正式退欧谈判尚未开始，但欧盟已提出新的要求，主要是居留权以及限制金融服务。特雷莎·梅继续表示若保守党在6月份的大选中获胜将提高政府的谈判能力，欧盟一再提出要求表明双方的谈判可能是一场硬战。特蕾莎梅周三于伦敦会晤欧盟执委会主席容克和欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)，这可能是初步的试探。500亿英镑的退欧费或是会谈的关键。
(5月20日社评) -
俄罗斯总统普京访华前夕表示，中国是俄罗斯可以信赖的朋友，扩大与中国的交往，无疑是俄外交政策的优先方向；中俄将携手抵制篡改历史、美化法西斯分子及其帮凶的企图。在当前美国孤立俄罗斯、围堵中国的形势下，中俄加强战略协作，对扞卫国家领土主权、维护二战后国际秩序意义重大，不仅可以形成打破美国霸权的重要力量，更有利于促进世界向多极化平衡发展。
普京访华期间，中俄将讨论明年举行庆祝反法西斯胜利70周年的联合活动；中俄将在东海展开联合海上军演。这一系列动作，就是向日本传递明确的信号：中俄作为世界大国，将义不容辞地承担起维护人类和平的重任，绝不容忍日本军国主义死灰复燃，日本企图对侵略历史翻案，中俄绝不会袖手旁观。
此次普京访华的背景，正值俄罗斯因乌克兰问题备受西方的制裁、孤立；同时，因美国「重返亚太」，中国与日本、越南、菲律宾等亚洲邻国的纠纷突然频繁。在此情形下，普京访华出席亚信第四次峰会，并罕有地与中国国家主席习近平一同出席中俄海上联合军演的开幕式，意在凸显中俄战略伙伴关系，显示两国关系密切，对待国际重大事件立场一致，两国互相支持扞卫主权的决心不可动摇，为维护中俄的战略利益开拓更大的空间。
美国企图维护一霸独大的世界格局，肆意向世界各国输出其价值观，制造更多的动荡不安。中俄加强战略合作，正正有力地抵制美国的霸权主义，打破唯美国独尊的单极世界，推动世界格局的多元化、均衡发展。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
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若欧盟政府谈判立场强硬化，未来几周英国退欧相关担忧可能卷土重来。正式退欧谈判尚未开始，但欧盟已提出新的要求，主要是居留权以及限制金融服务。特雷莎·梅继续表示若保守党在6月份的大选中获胜将提高政府的谈判能力，欧盟一再提出要求表明双方的谈判可能是一场硬战。特蕾莎梅周三于伦敦会晤欧盟执委会主席容克和欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)，这可能是初步的试探。500亿英镑的退欧费或是会谈的关键。
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路透香港4月27日 - 国际资产管理公司富达国际周四称，预期中国共产党第十九次全国代表大会召开之前，宏观经济将维持稳定且极具建设性，加上强劲基本面和合理估值将对中国股市带来支持。