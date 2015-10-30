香港《文汇报》：＂十三五＂规划清晰描绘全面小康社会蓝图

（10月30日社评）

中共十八届五中全会昨日闭幕，全会审议通过＂十三五＂规划，首次提出＂创新、协调、绿色、开放、共享＂五大发展理念，以保障实现全面

建成小康社会的目标。中国经济和社会发展进入新常态，亦面临新挑战，中央以高度自信和崭新理念，为全面建成小康社会定下清晰目标和路线图

。这个发展蓝图，坚持以创新发展作为突破发展瓶颈的最大抓手，推动中国经济社会转型升级，贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新理念，全

面兼顾人民幸福、生态和谐、社会公平，包容发展，力求中国的发展模式更趋科学合理，更具可持续性。香港应把握机遇，主动积极融入到＂十三

五＂规划的新发展中，为实现中华民族伟大复兴的中国梦作出应有贡献，也让香港实现新的飞跃。

当前全球政治、经济挑战不断涌现，世界经济增长乏力，中国经济也进入高速发展后的调整期。在这样的大背景下，习近平率领中央领导层，总结过去5年中国发展的经验，务实制定了任内首份五年规划，为中国未来长远发展指明方向。全会指出，到2020年全面建成小康社会，是中共确定的＂两个一百年＂奋斗目标的＂一个百年＂奋斗目标。＂十三五＂时期是全面建成小康社会的决胜阶段，＂十三五＂规划就是紧紧围绕实现这个奋斗目标来制定。目标明确，奋斗就有了方向。中央制定的＂十三五＂规划，勾勒出未来5年中国经济和社会发展的蓝图，自信进取地带领中国人民万众一心奔小康。

进入新常态，就不能一味追求高速增长，而必须顺应世界创新发展的潮流，推动＂中国制造＂向＂中国创造＂转变，建立以创新带动增长的新模式。全会提出，坚持创新发展，必须把创新摆在国家发展全局的核心位置，不断推进理论创新、制度创新、科技创新、文化创新等各方面创新，让创新贯穿党和国家一切工作，让创新在全社会蔚然成风。＂十三五＂规划将创新发展摆在核心位置，反映中央准确把握时代发展的规律和特征，顺势而为。未来，中国将优化劳动力、资本、土地、技术、管理等要素，鼓励运用新科技，激发创新创业活力，推动大众创业、万众创新，释放新需求，创造新供给，推动新产业、新业态蓬勃发展，坚定走上以创新驱动发展的现代化之路。

中国经济社会发展正处于转型升级的关键时刻，发展要上台阶，发展理念也要更新换代。全会提出，实现＂十三五＂时期发展目标，破解发展难题，厚植发展优势，必须牢固树立并切实贯彻＂创新、协调、绿色、开放、共享＂的发展理念。习近平曾指出：＂发展必须是遵循经济规律的科学发展，必须是遵循自然规律的可持续发展，必须是遵循社会规律的包容性发展。＂五大新理念的提出，提升和丰富全面建成小康社会的目标内涵，令中国未来发展更符合客观规律，更注重全方面协调发展，意味发展不仅要讲速度讲效益，更需要在增长与保护、局部与整体、当前和长远之间，找到最佳平衡点；不仅把发展视为经济问题，更将之视为政治问题、社会问题，让更多人共享发展的成果。中国建立更加完整平衡的发展模式，民生、环保、对外开放都得到进一步的完善和提升，人人参与、人人尽力、人人享有，实现全体人民共同迈入全面小康社会。

香港作为国家的特别行政区，在＂十三五＂规划中受到中央高度重视。全会特别强调，深化内地和港澳、大陆和台湾地区合作增长，提升港澳在国家经济发展和对外开放中的地位和功能，支持港澳发展经济、改善民生、推进民主、促进和谐。其中，＂提升港澳在国家经济发展和对外开放中的地位和功能＂的表述，是中央首次正式提出，显示中央既对香港高度关心，亦对香港寄予厚望。毫无疑问，未来五年国家创新、包容发展，必将创造更多机遇。香港能否大有作为，全看自身能否趋利避害，尤其是排除泛政治化的干扰祸害，将精力集中到发展经济改善民生上来；也要看政府能否调整过时的＂不干预＂思维，顺应社会经济发展规律的变化，积极适度有为，带领香港融入国家的全新发展大局。（完）