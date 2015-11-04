香港《文汇报》：搭＂十三五＂发展快车 特区政府应主动引领

（11月4日社评）

中共中央关于＂十三五＂规划的建议昨天全文公布，提出全面提升港澳在国家经济发展和对外开放中的地位和功能，显示国家继续高度重视港澳，尤其是香港在国家未来的发展中的作用和地位，更为香港各行各业的发展带来了巨大的发展机遇和拓展空间。香港繁荣发展的历程表明，如果仅凭香港社会各界自发、个别、零碎地去做，只会是事倍功半。香港各界应树立积极有为的理念，采取切实措施，加强对国情世情研究，强化与内地的联系，引领香港加强与内地的经贸联系，扶持香港的创新产业融入国家创新发展体系，协助香港工商、贸易、金融及专业服务界参与国家的双向开放和＂一带一路＂建设，这样才能顺应社会经济发展的规律，让香港切实抓住重大历史机遇，全面搭上＂十三五＂国家发展的快车。

在改革开放之初，香港作为国家对外贸易和引进外资的最重要的窗口，曾在国家现代化建设中发挥了巨大的作用。不过，当时香港还没有回归，港英政府根本不会、也不可能在其中发挥任何作用，只能扮演一个旁观者的角色。香港回归之初，特区政府受港英遗留的所谓＂积极不干预＂的理念影响，对两地的经贸合作及各方面的交流采取了＂无为而治＂的做法，只是继续由商界以民间和自发的方式进行，这在当时的条件下，也许差强人意。但是，在香港回归已经18年后的今天，特别是随着国家已经成为世界第二大经济体以及对香港的日益重视，这种陈旧保守的模式，显然就不能适应时代的发展需要，更不能帮助香港抓住难得历史机遇，奠定长期繁荣稳定的坚实基础。

未来五年，无论是对于国家，还是对于香港来说，都是相当重要的阶段。尤其是香港既要面对外围日趋复杂的经贸、金融环境，又要摆脱泛政治化的干扰，进一步增强竞争能力，夯实发展基础，更要按照中央＂十三五＂规划的要求，全面提升其地位和作用，巩固三大中心，强化全球离岸人民币业务枢纽地位，推动融资、商贸、物流、专业服务等向高端高增值方向发展，其任务非常繁重。

如果纯粹依靠民间单打独斗、势单力薄，又如何能够做到呢？远的不说，就说要强化其全球离岸人民币业务枢纽地位，恐怕香港没有一家银行能独自撑起这个大局，必须要由特区政府有关部门与内地相关机构携手合作，就许多政策性问题达成共识，再推动银行界来研究落实。还有，要发展创新科技产业，香港民间的资本和经验都远远不足。因此，特区政府必须拿出最大的勇气和智慧，主动承担起引领、推动、支持的职能，带领全社会全面参与国家＂十三五＂规划。在创新发展方面，更要采取实际可行的政策措施，加强与内地的全面合作，推动香港创新科技产业的发展。

当然，要做到这一点是很不容易的，需要特区政府以及广大公务员，拓宽视野，摆脱陈旧观念的束缚，进一步加强国家观念和熟悉国情，有关财金部门更要深入了解＂十三五＂规划的详细内容，领会国家经济政策，并与香港实际相结合，这样才能适度有为地发挥积极作用。（完）