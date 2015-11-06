香港《文汇报》：以最大诚意和自信 铸两岸关系里程碑

（11月6日社评）

两岸领导人习近平、马英九明天(11月7日)在新加坡的会面，将开启两岸领导人直接交流沟通的新篇，标志着两岸在坚持＂九二共识＂及一个中国原则的基础上，共同肩负起将两岸和平发展关系推进到更高层次的历史责任。习近平总书记一直以来都以最大的诚意和自信，全力推动两岸关系向前发展，既坚持原则，又灵活务实，化解影响两岸最高领导人会面的一个个难题，最终实现了两岸关系发展历程中的历史性飞跃，铸就了两岸关系发展的新里程碑。

岁月流逝，海峡两岸的中国人曾经走过一段风雨如晦的日子。从军事冲突到政治对峙，直至上世纪八十年代末才打破坚冰，开启交流往来之门。其后，两岸关系历经风雨、波折，最终在民族大义和两岸同胞福祉的共识下，国共两党领导人作出了正确的历史抉择，推动两岸关系转入坦途。在这个过程中，习近平一直都有关注和参与。1985年，32岁的习近平从河北调到福建，从厦门市委常委到福建省省长，在这个对台工作的最前线上，一做就是17年。他当选中共中央总书记后，更是亲自主导对台工作，在历次与台湾各界人士的会见中，发表了多次讲话，阐述了对两岸关系的信心、耐心、诚心以及＂推动两岸关系和平发展、促进两岸和平统一＂的决心，推动着两岸民众团结一心，肩负起历史赋予的神圣使命，努力构建两岸和平发展大格局。

当然，由于历史和现实等方面的原因，两岸关系也遇到一些困难和阻力。习总书记全面分析了两岸关系的复杂性，强调要坚持增进互信、良性互动、求同存异、务实进取，指出只要都从＂两岸一家亲＂的理念出发，将心比心，以诚相待，就没有什么心结不能化解，没有什么困难不能克服。这些论断，反映出习总书记对两岸之间解决分歧、推动发展的最大诚意和自信，而这次＂习马会＂得以实现，更证明了习总书记论断的正确。例如，过往谈到两岸最高领导人会面议题时，＂称呼＂、＂身份＂问题如何解决，双方一直都在协调摸索。如今，在大陆方面提出的灵活务实、化解分歧的建议下，经过两岸双方协商，这个难题终于得以解决，双方会面以两岸领导人身份和名义举行，见面时互称＂先生＂，这可谓在两岸政治分歧尚未彻底解决的情况下，根据一个中国原则作出的务实安排，充分体现了搁置争议、相互尊重、求同化异的精神，更为今后双方高层互动合作提供了良好的范例。

在两岸领导人即将会面之时，人们不禁想起今年9月份纪念抗战胜利70周年之际，习总书记曾表示：＂透过近代历史风云，两岸同胞深刻体会到，大陆和台湾是不可分割的命运共同体，我们的命运从来都是紧紧连在一起的。国家强大、民族强盛，是包括台湾同胞在内的每一个中国人生存、发展、尊严的保障。＂事实已经并将继续证明，目前两岸共同走上的和平发展道路，是一条维护两岸和平、促进共同发展、走向民族复兴、造福两岸同胞的正确道路，更是历史发展的必然之路。两岸民众都期盼此次两岸领导人的会面，将引领两岸和平发展之路走得更宽广、更顺利、更长远。（完）