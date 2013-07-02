《文汇报》：日须正视争议 放弃窃钓岛幻想

(7月2日社评)

日本右翼团体组织渔船昨日到钓鱼岛附近“宣示主权”，理所当然被中国海监船驱赶。中国在钓鱼岛海域维权执法常态化，彰显中国扞卫领土主权的决心。日本必须正视双方在钓鱼岛主权存在的争议，放弃窃据钓鱼岛的不切实际幻想。

自去年日本上演“购岛”闹剧以来，中国海监持续在钓鱼岛领海内开展定期巡航任务。除了持续巡航之外，包括昨日在内，中国海监船已3次驱离日本渔船。中国海监船在钓鱼岛海域巡航、执法常态化，一方面证明中国拥有对钓鱼岛无可非议的主权，另一方面，更成功打破日本长期霸占钓鱼岛的局面。

在努力扞卫钓鱼岛主权的同时，中国一直坚持以和平方式解决钓鱼岛问题。然而，中方为和平解决领土争端所作的努力未换来日本的积极响应。日本内阁官房长官菅义伟前日表示，对于中方在钓鱼岛问题上提条件，日本不能让步的地方绝不会让步。中日关系目前的严重困难完全是日方一手造成的，根源在于日本背弃和破坏了中日之间曾就搁置钓鱼岛争议达成的谅解和共识，日本如果仍顽固地坚持“领土无争议”、“双方无谈判余地”，实际上切断了双方对话的渠道。

随着中国国力与日俱增，海上执法力量不断充实，中日在钓鱼岛争议的天平日益向中国倾斜。日本应正视历史，尊重事实，承认中日在钓鱼岛存在主权争议，为双方重启谈判解决争议创造最基本条件，回到通过对话磋商，管控和解决钓鱼岛问题的轨道上来。否则的话，日本在钓鱼岛争议的形势只会陷于更加被动。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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