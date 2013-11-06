香港《文汇报》：港府发警告 推动解决人质事件

（11月6日社评）

特首梁振英昨日宣布，若菲律宾人质事件的处理在一个月内没有阶段性成果，会对菲律宾采取制裁行动。特区政府对菲方发出警告，代表本港市民的心声，表明本港社会的容忍是有限度的。特区政府有决心为受害者讨回公道，菲方不要再不以为然，否则后果自负。

菲律宾人质事件发生至今已有3年多时间，但菲方一直未作积极回应。今年9月，马尼拉市政府表示该市将就事件正式道歉，虽令解决事件出现一点转机，但仍未符合受害者家属、伤者及香港市民的期望。如今特首就菲方处理事件设下限期，不仅反映香港民意民情，亦反映特区政府处理事件有步骤，手法有理有利有节。

上月借出席APEC会议的机会，特首梁振英要求与菲律宾总统阿基诺三世会面讨论事件。梁特首在会议期间向国家主席习近平反映了有关死伤者家属的诉求，习近平即场指示中央有关部门跟进事件。李克强总理也敦促菲律宾总统高度重视人质事件受害者家属的要求和关切。现在，特首宣布将对菲方采取制裁的警告，以促使菲方尽早认真回应香港受害者家属、伤者的诉求。菲律宾外交部长昨日表示，菲律宾正与特区政府就事件达成一个「相互满意」的解决方案而努力。

特区政府要求菲方道歉赔偿、维护港人利益认真而坚定，受害者家属及伤者在谈判中也要注重策略。马尼拉政府能够作出诚恳道歉、给予合理赔偿，尽管有所来迟，但也值得肯定，受害者家属及伤者可先接受，同时配合特区政府，继续向菲律宾当局施压。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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