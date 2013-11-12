香港《文汇报》：三中全会全面改革 事关民族复兴

（11月12日社评）

举世瞩目的中共十八届三中全会今日在北京闭幕。此次会议被视为中国发展史上一次关键性会议，会议通过未来十年的全面深化改革总体方案，拉开中国新一轮改革序幕，进入改革的深水区和攻坚期。三中全会全面改革成功与否，事关中国的前途命运。在中央和全国人民义无反顾的改革决心下，三中全会全面改革将为实现中华民族伟大复兴奠定坚实基础。

三中全会将通过的全面深化改革的总体方案，即《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》，将成为新形势下全面深化改革的纲领性文件，科学设定改革目标和路线图，改革范围之广、力度之大，都是空前的。

与前几轮改革相比，此轮改革的难度和阻力更大。资源环境约束的紧张、民众利益诉求的多元、国际竞争压力的倒逼，中国改革已经进入「深水区」和攻坚期。习近平强调，当前改革要「敢于啃硬骨头，敢于涉险滩，敢于向积存多年的顽症痼疾开刀」。三中全会的改革决定，将显示中央以高度的智慧和决心，打破行政垄断和固有利益格局。在新的历史条件下，中央迎难而上，攻克积存多年的顽症痼疾，转变发展方式，助推中国成功跨越「中等收入」陷阱，保持持续繁荣富强的局面。

此次三中全会被全球媒体冠以中国「改革的拐点」，吸引了全球目光。这是因为中国是世界第二大经济体，本次全会作出的改革举措，不仅对中国发展具有重要意义，对整个世界也影响深远。全球经济也将获益于中国经济转型和升级版的经济改革，中国可持续经济发展模式也值得世界共鉴。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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