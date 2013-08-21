香港《文汇报》：股市反应过度 慎防炒作退市

（8月21日社评）

市场忧虑美国联储局减少买债，资金流出亚洲区，多个区内经济体货币和股市都下挫。联储局退市消息触发大量资金自新兴经济体流走，股汇下滑引起市场对新兴国家经济状况的忧虑。然而，退市消息过去亦被国际炒家多次炒作，亚太区股市出现恐慌实属反应过度，投资者应提防炒家再次利用退市消息操控股市。

美国推出量宽措施后，大量低成本资金寻求出路流入发展中国家。联储局最快下月开始减少买债规模，触发大量国际资金回流发达国家，导致新兴经济体的经济、股市和汇率大受冲击。随着市场对美国退市疑虑升温，甚至传出新兴市场重演亚洲金融风暴，亚太股市恐慌性急跌。

虽然联储局退市消息触发今次亚太股市资金逃亡潮，但退市消息已被炒作多次，今次市场出现恐慌属反应过度。伯南克过去有关退市的消息，曾引发全球股市多次大幅波动，有国际炒家不论淡仓好仓均能利用量宽消息择肥而噬，造成金融震荡。然而，港股目前基本面良好，政府近日公布的本港第二季经济增长达3.3%，高于预期，内地亦逐步推出稳定经济措施，两地经济形势都对港股构成支持。

近期欧美经济形势已趋稳定，亚洲部分国家经济数据本身表现亦不差，全球经济基本面倾向正面，炒家难借这些国家的经济波动影响股市。量宽不会一次性全退，在这一过程中，环球股市难免会出现大幅波动，投资者必须有心理准备，特别要注意炒家借美国退市消息，夸大危机操控股市，尤其是香港股市对造空没有限制，投资者更要提防成为大鳄予取予携的提款机。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。