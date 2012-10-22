香港《文汇报》：美国有责任打消日本窃占钓岛幻想

(10月22日社评)

为平息近日中日在钓鱼岛问题上的对立,美国政府派遣前副国务卿阿米蒂奇等多名前官员于今明两日赴中日调解.钓鱼岛争端是因美国在1972年私相授受予日本埋下的祸根.如今要化解中日争端,美国有责任向日本发出明确警告,采取实际行动向日本施压,打消日本窃占钓岛的幻想.

尽管美国一方面多次表明对钓鱼岛争端不持立场,但另一方面又强调“美日安保条约”适用於钓鱼岛群岛.美国向日本传递错误信息,令日本以为拥有美国的“保护伞”,以致有恃无恐,破坏中日两国40年来关於钓鱼岛搁置争议的默契,企图通过所谓国有化而将钓鱼岛据为己有,令中日矛盾不断升温.

一旦中日在钓鱼岛争端上擦枪走火,美国作为日本的盟友被迫拖下水,直接与中国发生正面冲突,必定要付出沉重代价,这是美国绝不希望看见的.因此,美国真的想调和中日矛盾,避免引火烧身,就必须以行动兑现在钓鱼岛问题上不持立场的承诺,敦促日本以理性平和的态度来谈判解决问题.

阿米蒂奇指上月美国国防部长帕内塔访华,已公开告诫日本,美国不会因“美日安保条约”有安全义务而放任日本为所欲为.实际上,美国对外战争必须由总统和国会共同决定,而非由“美日安保条约”决定.鉴於近日中日关系紧张,美日原订于下月5日开始的联合军演已决定取消.从美国的连串表态、动作,日本应该知所进退.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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