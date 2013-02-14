香港《文汇报》：美回归实体经济 须防保护主义

（2月14日社评）

美国总统奥巴马连任后发表的首份国情咨文,显示振兴经济成为奥巴马第二任期的首要焦点.奥巴马提出美国要回归实体经济,明显是认识到不能再过于依赖金融创新和信贷消费等拉动经济.美国重回实体经济之路对自身对全球都有正面作用.不过,美国在发展制造业的同时,也要防止保护主义,以免令全球经济复苏再生阴霾.

奥巴马在国情咨文中,重点提到支援制造业、创造更多职位、减税吸引企业回流等振兴实体经济措施,说明奥巴马将在未来5年任期带领美国重回实体经济健康发展之路,减低对量化宽松、超低息政策的依赖,令美国经济可以逐渐固本培元.不过,美国要发展实体经济,振兴制造业,理应循提升自身竞争力着手,而非采取贸易保护主义以邻为壑.在过去几年中,美国对中国企业的限制和打压呈现出日益严重的趋势,由以往的反倾销、反补贴,到近年急剧上升的知识产权调查,美国国会安全委员会甚至多次对中国企业的投资行为进行阻挠,这些都是极为危险的举动.

在目前全球经济复苏未明之下,美国却祭起保护主义的旗帜,不但无助于国内制造业的健康发展,更会引发新一轮贸易战,对环球经济都会造成打击.中美作为全球最大的发展中国家和最大的发达国家,双方都有共同利益,理应加强合作为全球经济作出贡献,任何挑动对抗的做法都是有害无利.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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