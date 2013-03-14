香港《文汇报》：世界不容日本对二战历史翻案

（3月14日社评）

日本首相安倍晋三日前在众议院预算委员会上，质疑第二次世界大战结束后，远东国际军事法庭对于日本战犯审判的正当性，称“对于这一场大战的总结，并不是日本人自己作出，应该说是联合国一方的战胜者们作出的断罪行为”。安倍公然挑战东京审判的正当性，充分暴露日本右翼为军国主义翻案、推翻战后国际秩序的企图。全世界爱好和平的国家决不容许日本对二战历史翻案，冲击国际和平秩序。

二战期间日本犯下滔天战争大罪，东京审判是国际正义力量对日本军国主义邪恶势力的清算。当年远东国际军事法庭由中、苏、美、英、法等11国的法官组成，共对日本28名甲级战犯进行了审判。东京审判影响并奠定了日本战后政治的基础和走向，战后被称作“和平宪法”的《日本国宪法》即在东京审判期间制定和实施。

安倍质疑“东京审判”，进一步暴露日本对历史翻案的图谋。对日本的战犯进行审判，怎么能“经过日本人自己的手”？远东国际军事法庭属于国际法庭，依据国际法来审判理所当然。安倍以日本国内法来质疑国际法庭的审判，是要把国内法凌驾于国际法之上，表面上是为日本战犯辩护，实质上是为日本军国主义的战争罪行开脱。

历史已反覆证明，只有尊重历史才能赢得未来。日本只有正视和深刻反省历史，才能搞好同亚洲近邻的关系。相反，日本一再否定历史，翻战争罪行的案，这样的日本是极其危险的，对世界又将是一场灾难。历史不容翻案，正义不容挑战，挑战正义、推翻国际秩序的日本将难容于世界。

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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