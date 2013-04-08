香港《文汇报》：避免相互角力 防一己之私乱世界

(4月8日社评)

国家主席习近平昨日出席博鳌亚洲论坛年会开幕式并发表主旨演讲，他敦促各国同心维护和平，强调和平犹如空气和阳光，受益而不觉，失之则难存，呼吁各国使地球村成为共谋发展的大舞台，而不是相互角力的竞技场，更不能为一己之私把一个地区乃至世界搞乱。〝习氏亚洲主义外交观〞，引起国际社会特别是亚太国家的广泛关注和积极评价。

目前亚太地区仍存在不少利益冲突点，尤其是在美国实施“重返亚洲〞战略下，亚太局势变得更为复杂，给地区和平稳定带来不明朗因素。中国强调坚持通过对话协商与和平谈判，妥善解决亚洲各国间的矛盾分歧，倡导综合安全、共同安全、合作安全的安全理念，符合亚太和世界各国的共同利益。以对话代替对抗是世界潮流所趋，地球村要成为共谋发展的大舞台，而不是相互角力的竞技场，更不能把一己的利益凌驾于别国之上，才能寻求到避免冲突、互利共赢的康庄大道。

中国努力维护同周边国家关系和地区和平稳定大局，但也决不会以牺牲国家核心利益作为代价，更不会向任何强权低头退让，令国家主权领土安全受挑战、被损害。中国对和平有着孜孜不倦的追求，将通过争取和平国际环境发展自己，又以自身发展维护和促进世界和平发展。相信博鳌论坛将为亚洲和世界和平与发展发挥更大作用。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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