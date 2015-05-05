香港《经济日报》：习打国民党牌 为台岛变天绸缪

（5月5日社评）

中共总书记习近平昨会见国民党新主席朱立伦，表示两岸关系正处新节点，须聚同化异，反映双方除摸底，习近平更为明年台湾一旦由民进党执政作准备，打国民党牌制衡民进党。

朱立伦今年1月才临危受命接任国民党主席，习朱会大有摸底意味。但更关键是，习近平指当前两岸关系处于新的重要节点，此「节点」显然是台湾将在明年初举行的总统大选，台岛政局极有可能再变天。

若台湾变天，势令北京的两岸政策面临极大挑战。皆因北京的两岸政策主轴，是透过不断拉近和台湾的经贸关系，除让利争取台岛民心，更关键是推动两岸经贸不断融合，形成唇齿相依的经贸关系，藉市场力量推进两岸经济以至政治良性互动，长远推动统一。这种以经促政的策略，会否因民进党重新上台而打断？

去年的太阳花学运，反映台湾年轻一代对两岸经贸融合戒心渐增，甚至不惜放弃经济利益，避免台湾政治与文化亦「被融合」。且民进党素有不按理出牌的前科，蔡英文若登位，其两岸政策会否被日渐高涨的年轻人「反中」声音左右，不惜代价做出冲击两岸关系的卤莽行为，北京自难安枕。

从习近平在会面释出的信息可看到，北京正为台湾政党再轮替作准备，藉拉近国共关系以「聚同化异」，牵制民进党。北京打国民党牌的目的，是确保台岛纵变天，两岸经贸日趋频繁的势头亦不会被窒碍，让市场力量持续发酵，只要两岸经贸不断增加相互依存，北京既可防台独，亦可为未来两岸政治谈判，累积更多筹码。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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