香港《明报》：习马会后的机遇与挑战

（11月9日社评）

两岸领导人习近平与马英九两人在新加坡的历史性会晤结束后，在国际和台湾岛内都引发了不小的回响。虽然今次会面的重大意义绝不可低估，但会后如何落实两人达成的共识才是两岸关系未来的关键，而明年台湾的总统选举，极大可能上位的民进党主席蔡英文恰恰是反对＂习马会＂最力者，这就令习马会的后续效果出现变数。

台湾有政客纠缠于马英九违背任内不去与大陆领导人会晤的诺言，却忘记了马英九近两年多次期盼举行习马会并宣之于口，惟大陆方面一直不置可否。今次在距台湾大选仅有两个多月、离马英九卸任剩半年多之际，北京突然同意举行习马会，个中既有对马英九过去7年半推动两岸关系的肯定，确认其历史地位的意义，更有国家主席习近平对国际和中国发展战略的考量，亦有大陆对台战略的新思维，值得留意。

虽然马英九任内施政备受诟病，但他对两岸关系的贡献在北京眼中是深受赞许的。中共有重视老朋友的传统，无论是因＂水门事件＂黯然落台的美国前总统尼克逊，还是涉＂洛歇丑闻＂而声名狼藉的日本前首相田中角荣，北京都将其对中美、中日关系的历史性贡献与个人私德缺失区分开来，一直不忘＂旧情＂，甚至惠及其亲属后人。对马英九亦复如是，即使他任期尚余不过7个月之短，习近平亦不惜以仍有7年任期之身纡尊降贵与其会面，就是对马个人地位的肯定。以马刚满66岁之龄，未来不排除会取代80高龄的连战，成为大陆在台的＂超级联系人＂。

习马会虽然只有提升两岸热线层级一项具体成果，看似象征意义大于实质意义，但却达成了习近平的预期效果﹕即为未来两岸关系布局，同时向明年很大机会当选台湾总统的民进党主席蔡英文喊话，划下红线。

所谓为未来两岸关系布局，反映了习近平对台政策的新思维。月前习近平对美、英两国的国事访问以及最近南海形势、中日韩关系的新发展，一方面反映了中国国力上升和＂一带一路＂发展战略的新机遇，另一方面亦反映了中美两国的新冲突点矛盾有激化可能。而中共刚公布的十三五规划建议中，将2020年国民经济较2010年翻一番全面实现小康社会视作压倒一切的最高目标。在此背景下，尽量确保周边的和平稳定，是中国大战略的不二选择。

在这一大战略下，习近平的对台政策在＂不独、不武＂方面与马英九的两岸政策高度契合，至于马所说的＂不统＂，在中共心目中，也是＂缓统＂而非＂急统＂，而要做到＂缓统＂就必须限制＂急独＂，拖慢＂缓独＂进程。因此，既然蔡英文和台湾主流民意都是要＂维持现状＂，习近平就藉＂习马会＂之机把＂现状＂的实质挑明﹕就是坚持＂九二共识＂是两岸关系和平发展的政治基础。

表面看前天的＂习马会＂是二人对话，但蔡英文犹如习马会的第三名与会者，习马两人很多话都是讲给蔡听的。习近平月前曾表示两岸关系若＂基础不牢，地动山摇＂，这一基础就是＂九二共识＂。前天他很多软话里也深藏硬骨，如＂当前，两岸关系发展面临方向和道路的抉择＂，＂让历史悲剧不再重演，让两岸关系和平发展成果不得而复失＂，＂以对民族负责，对历史负责的担当作出经得起历史检验的选择＂。无异于为明年上台执政的民进党划定了红线，确实＂框限＂了蔡英文未来倾独的选择。

不过，习马会同时亦为两岸关系未来的发展开启了新的空间。这次习近平、马英九分别以大陆领导人和台湾领导人的身分会面，令人意识到，北京虽然封死了＂两个中国＂、＂一中一台＂的门，但却开启＂一国两区＂＂一国两府＂甚至＂一国之下的两个对等的政治实体＂的想像空间。用马英九的话说，就是＂互不承认主权，互不否认治权＂，用北京的话来说，就是＂在一个中国的原则底下，什么问题都可以谈＂。因此，可以说习近平的对台策略也是＂硬的更硬，软的更软＂。

不过，这一切在明年很大机会当选总统的蔡英文看来，都是对台湾未来选择的＂框制＂和＂缩限＂。有美、日两国暗地的推波助澜，明年台湾变天后的两岸关系仍是阴晴未定。作为离两岸最近距离的地区，台海的任何波澜都对香港构成直接的影响，港人对此不可不察。（完）