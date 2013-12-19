香港《文汇报》：习主席三点讲话为香港指明方向

（12月19日社评）

国家主席习近平昨天在中南海会见到北京述职的行政长官梁振英，发表了三点讲话：一是充分肯定梁振英和特区政府的工作；二是寄望香港抓住三中全会全面深化改革带来的发展机遇；三是希望香港各界依法务实讨论落实普选。香港社会各界应该支持特区政府依法施政，配合国家重大战略部署赢得更多发展。

习主席充分肯定梁特首和特区政府工作的讲话，反映中央高度信任和坚定支持梁振英。习主席充分肯定梁振英和特区政府的工作，粉碎了反对派掀起的新一轮「倒梁」攻势，有利于社会各界团结起来支持梁振英和特区政府搞好经济和依法落实普选。

习主席指出，三中全会对全面深化改革作出了总体部署，内地将发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥政府作用，这有利于扩大对港澳台的开放合作，内地和香港的交流合作将更加深入。事实上，随着内地经济向「市场决定性」转型，香港将进一步在「引进来」和「走出去」这两方面发挥更大的作用。

对于香港社会关注的政改问题，习主席指出，中央政府在2017年香港特区行政长官普选问题上的立场是一贯的、明确的。希望香港社会各界人士按照基本法规定和全国人大常委会决定务实讨论，凝聚共识，为顺利实现行政长官普选打下基础。主席关于香港普选的讲话，既显示了中央希望香港如期落实普选的诚意，也表达了中央依法办事的坚定立场。那些寄望中央会在底线让步的人必须放弃幻想。社会各界应该在基本法和人大决定的基础上理性务实讨论，共同努力如期实现普选。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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