《信报》：习李治国初声 重经济轻政改

香港股票交易停牌时间长让投资者动弹不得 令做空成本高昂--浑水
路透香港3月27日 - 美国做空机构浑水(Muddy Waters)创始人Carson Block称，香港交易所持续时间长、动辄数年之久的暂时停牌，让投资人手上持股动弹不得，对于花钱借股票的做空机构而言成本高昂。
（3月18日社评）
十二届全国人大一次会议昨天闭幕，习李体制将主导中国未来十年发展命运。集党政军大权于一身的习近平发表讲话，强调反贪腐、建廉政，以巩固中共的统治合法性；新任国家总理李克强亦在两会压轴戏码的中外记者会上，就内政外交政策方向，向外展示换届政府的治国理念。从讲话内容看，二人施政理念的“初试啼声”，明显重经济轻政治。
照习李昨天的讲话看，二人分别强调反贪腐和经济发展的重要性，对政改闭口不谈。换言之，在目前的权力核心结构下，习李不仅以推进经济发展为主为先，政治改革即使进行，如无巨大外源压力，相信也不会在执政前阶段轻易启动。
从政策执行层面观察，新政府在财税改革、金融改革和人民币国际化的发展策略上，会加快沿着目前已形成的政策基础推进。由此也看到，央行将积极推进今年政府工作报告强调利率自由化的改革。在经济急需转型下，基于目前金融脱媒显着、直接融资比例增加，货币政策重视社会融资规模总量，意味着利率由竞争性市场定价，不仅是经济深化改革的基础，更有刻不容缓之势，相信周小川新任内会更集中推进利率自由化。
去年胡温体制步入尾声，在“政治过渡年”中，重大改革文风不动，如今第五代领导权力完成交接，预料去年的经济改革试点方案，将陆续加快检讨并据此揭开新一轮改革序幕。不过，缺乏政治体制改革，中共对中国现代国家建构的基础实难言巩固。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
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