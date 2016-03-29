香港《文汇报》：习主席访捷克 提升与中东欧关系

（3月29日社评）

国家主席习近平昨起展开对捷克的国事访问。这是中捷建交67年来中国国家主席首次对捷克进行国事访问，也是习近平主席对中东欧国家的首访以及今年对欧洲国家的首访，是中国面向欧洲的一次重大外交行动。此次访问不仅又一次向世人展示中国的「元首外交」风采，全方位推进中捷各领域互利合作，推动中捷关系上升到新高度，同时将体现中国对与中东欧国家合作的重视，并将促进中国和欧洲整体关系的发展。

习近平主席在访捷前夕，特别发表署名文章，对中捷两国关系的历史和现状进行梳理概括，从「政治互信」、「战略对接」、「经贸合作」、「人文交流」、「区域合作」、「中欧合作」等6个方面，对发展中国同捷克、中东欧国家及欧盟关系提出重要主张，在当地引发强烈共鸣。

捷克是中东欧的重要国家，而中东欧是欧洲的重要部分，提升中捷合作水准对中国和欧洲整体关系发展也是一种推动。中国重视发展中捷关系，表明中国不但重视同欧洲大国发展关系，也看重同欧洲中小国家的关系。另一方面，在16个中东欧国家中，捷克是靠近西欧的国家，也是中东欧地区比较发达的国家，因此加强中捷合作能为中国进入西欧市场创造良好机会。

捷克是最早承认新中国并建交的国家之一。1949年10月6日，中国同捷克斯洛伐克建交。1957年，双方签订了中捷友好条约。近年来，中捷关系发展迅速，正处于历史最好时期。双方高层互访频繁，习主席和泽曼总统迄今已会晤数次，泽曼总统两度访华。 随着两国间高层互动，中捷两国去年11月签署了共同推进「一带一路」建设的政府间合作谅解备忘录。双方在金融、航空、机械、环保等领域签署多项合作协议，文化体育和科学教育等领域的交流活动也空前活跃。中国银行入驻捷克，北京至布拉格直航开通，中国华信能源、西安陕鼓动力等中国知名企业投资捷克等，是近年来中捷成功合作的典型案例。目前，捷克是中国在中东欧地区第二大贸易伙伴，去年双边贸易额高达110亿美元。

值得指出的是，捷克也是「一带一路」中东欧沿线的重要国家，中捷建立良好的合作关系，不但有利于强化中国和欧洲的联系与合作，更是对落实「一带一路」战略强有力的推动。关注习主席此次访捷，港人可以进一步加深对国家落实「一带一路」战略最新情况的了解，更可以跟随国家开拓中东欧新关系的步伐，从中找到更多的合作发展商机。