《信报》：伯南克玩弄口术 市场为退市猜谜

（7月12日社评）

美国联储局公开6月议息纪要文件，显示官员对「退市」时间存分歧；加上主席伯南克表示，美国经济在可见未来仍需高度宽松货币政策，一反之前提早退出的口气。

究竟退市条件迄今的成熟程度如何？按上周公布的非农就业数据，6月就业岗位增加了19万5千人，令外界对联储局最早于今年9月采取减购行动预期升温，以致有分析认为，伯南克是要为金融市场波动风险降温。

细看伯南克讲话，指当前7.6%的失业率，可能高估了劳工市场的健康程度；低于2%的通胀率，却又不利经济扩张。因此，「在可预见将来，高度宽松的货币政策有其需要」。

伯南克「前言不对后语」令人满腹疑团。6月就业市场有所改善，只是改善之势的确未够稳定。计及就业不足和放弃求职的U6失业率指标，去年6月为14.9%，今年6月仅回落至14.3%，反映劳工市场好转的基础并不可靠。

换言之，经济与就业市场向好之势稳而未固，发展的不确定性往往抵销有利退出条件。伯南克前后矛盾的确使人生疑，他是否刻意玩弄「口术」。但无论如何，退市时机选择之所以困难，原因在于货币政策从制订实施到传导至实体经济并产生影响，明显存在时滞，联储局必须对未来的经济形势发展作出非常精确的预测。

据此观察，如今就业市场改善基础未固，联储局的确有需要维持货币相对宽松的预期。无可否认，货币宽松逐步退出已成定局，问题在于启动时间。不过，退市或退市预期引发跨境资金流动对新兴国家的冲击，序幕早已揭开。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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