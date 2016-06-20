香港《信报》：卡梅伦的政治豪赌系于一粒子弹

（6月20日社评）

主张留欧的英国工党女议员考克斯（Jo Cox）惨遭枪杀，52岁疑犯梅尔（Tommy Mair）出庭应讯之时高呼：＂叛国贼去死，还英国自由。＂警方正调查疑犯是否与标榜＂白人至上主义＂的新纳粹组织有关，以及其精神病纪录，以确认行凶动机。如此一宗突如其来的命案，发生于英国一人一票决定脱欧还是留欧的公投前不久，相信会带来峰回路转的戏剧性影响，最低限度民意调查已出现了变化。

短短两年之内，英国先后有两次举足轻重的公投，上次是2014年关乎苏格兰独立与否，结果是大英帝国版图维持现状，苏格兰没有变成英格兰的＂邻国＂；今年6月23日则决定整个大英帝国是否继续担任欧盟的成员。保守党首相卡梅伦原本的如意算盘是留欧势力必定稳占上风，因此他不惜作出政治豪赌，答应推出公投，换来选民让他成功连任。事实上，留欧派的民意支持度持续领先，直至半个月前，才出现脱欧派从后赶上的逆转情况，这跟卡梅伦的党友纷纷唱反调大有关系，尤其是前伦敦市长约翰逊倒戈一击，具影响大局之概。

由于脱欧派的行情看涨，因此愈来愈多人和组织显得忧心如焚，例如国际货币基金组织（IMF），上星期发表报告，警告英国一旦脱欧，经济衰退将陷入万劫不复的境地，本地生产总值（GDP）减少超过百分之五，多达五十万人失业。至于其他国际社会的重量级人物，包括美国总统奥巴马在内，多是表明反对英国脱欧。

别人的＂说三道四＂，热爱自由的英国人未必听得入耳，甚至产生＂阿崩叫狗＂的反效果，然而，英国工党女议员之牺牲却是另一回事。考克斯遇袭身亡，凶徒可能是思想极端的排外主义者，分析家认为有利于留欧派取得同情分，博彩公司一度把英国脱欧的机会率由约四成显着下调至三成三。此外，《周日邮报》委托Survation公司进行的民意调查，显示支持留欧的民意有百分之四十五，脱欧则是百分之四十三，情况与考克斯被杀之前恰恰相反。易言之，她的血没有白流，留欧派再度领先，关键原因很可能是选民重新审视考克斯生前的主张，毕竟考克斯所属的工党本来就是留欧派的旗手，该党只不过抗拒跟卡梅伦＂沆瀣一气＂，才在去留问题之上表现出爱理不理的态度罢了。考克斯血溅街头之后，工党已经不再避嫌，积极呼吁选民投票支持留欧。

英国是否脱欧，原本只是英国人的事，国际社会当然不应该指手划脚＂干预内政＂，问题是全球经济一体化，牵一发往往动全身，所以有人担心，英国一旦脱欧，人民币难免受压，香港股市亦被震散，恒指说不定暴挫二千点。若然考克斯之死确实能够扭转局势，令卡梅伦的留欧算盘再次打得响，相信是不少人乐见之事。特别高兴的一定是欧盟成员国，英国留欧将会免却很多麻烦，防止其他国家有样学样，从而导致整个联盟分崩离析。

无论如何，脱欧也好，留欧也好，这次公投肯定令英国社会两极分化，更加耐人寻味的是苏格兰会不会因此而再度要求独立。苏格兰境内普遍意见是支持留欧，假如英国公投决定脱欧，那么苏格兰人也许会想，何不脱离英国，自行以独立国家的身份加入欧盟？苏格兰首席大臣斯特金早已扬言，如果脱欧派胜出，她将再次推动独立公投。即使英国最终留欧，苏格兰人仍然会想，他们的民意强到足以左右大局，阻挠了脱欧呼声，那么再来一次苏独运动是绝对有可能成功的。

6月23日的英国公投，就看一粒子弹如何展现其微妙影响力，它的威力或许不至于与2004年台湾大选扭转乾坤的两粒子弹相提并论，惟至少让人知道卡梅伦的政治豪赌是否押错了注。（完）