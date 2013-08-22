《信报》：美元加速回流 资产市场洗牌

（8月22日社评）

美国退市预期触发跨境资金大举流出新兴市场，连日冲击亚洲股汇，市场一片风声鹤唳。

美国联储局退市预期升温，新兴经济体增长放缓，追求高收益回报的资金加速大规模回流欧美，资金涌入新兴国家的格局已画上句号，依靠外资流入支撑增长的经济体无可避免卷入“风眼”之中。

欧美货币量宽（QE）的负面溢出效应，对新兴市场的破坏性影响如今开始加速浮现。过去几年，印度、印尼等新兴经济体可轻易吸收大量跨境资金，有助推动国内经济增长，经济一片好景。

可惜，新兴经济体很多囿于内部结构性失衡，加上全球性弱势复苏，经济增长放缓，在美国经济复苏步伐渐趋稳定下，诱发美元加速回流。

缩减购债规模已是早晚之事，全球资金将在各类资产之间重新进行配置，变局相当清晰。形势演变至今，从新兴国家的股汇到贵金属等资产价格出现大幅调整已然无法避免。

那些国际收支经常账逆差的国家，如今面对资金外流压力，若加息阻遏资金流出，使经济有恶化之忧；与此同时，过去借贷成本偏低，外汇风险暴露不断加大，风险累积至今，使资产对利率提高和市场波动变得更敏感。

幸而对比1997年亚洲金融风暴，新兴经济体无疑已吸取当年的教训，只要风险管理得宜，爆发系统性金融危机的可能并不大。

然而，一旦联储局正式启动退市机制，美元加速回流，不排除新兴经济体的信贷将面临更大收紧压力。若不及时强化经济结构性调整，形成新的经济增长点，则新兴国家及地区的成长光环势必渐失光彩，经济潜在增长率也将进一步下滑。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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