《信报》：权力凭制度约束 靠舆论媒体监督

（1月23日社评）

中共总书记习近平昨天在中纪委全体会议发表讲话,剑指贪污腐败,金句连珠炮发,诸如"老虎苍蝇一起打","决不允许上有政策、下有对策","要以踏石留印、抓铁有痕的劲头抓下去"等等,均掷地有声,显示中央领导层矢志反腐的决心.然而,强硬的言辞、铿锵的话语,始终未能驱散人们对内地整肃腐败能否真正奏效的疑虑.

当贪腐层面日广,隐蔽性却愈强的时候,中央肃贪的难度大增,反腐除了要靠制度、靠法治,更要靠民众、靠舆论.习近平明言"要加强对权力运行的制约和监督,把权力关进制度的笼子里,形成不敢腐的惩戒机制、不能腐的防范机制、不易腐的保障机制",这个方向没错,但更好地利用媒体和舆论来监督贪官污吏,也是反腐大业中不可或缺的一环.

根据国际反腐败组织"透明国际"的调查,反腐败最重要的,是新闻舆论的监督.通过媒体的质疑和揭露,将大小官员的言行举止置于众目睽睽之下,乃肃贪的法宝之一.

可是,在中国维稳政策之下,对新闻媒体的箝制,对网上舆论的规限,都使这件反贪的武器威力大大减低.新闻媒体所承受的审查和管制,更严重窒碍了舆论应有的重大监督作用,变成贪者快,仇者痛.

反腐难关重重,仅靠执法难竟全功,只有建立有效遏制腐败的社会机制,在体制和法治的权能指引下,通过审计、司法制度的职责,依靠媒体和舆论的监督,动员民众和民间组织的力量,编织一张肃贪防腐的大网,始有望使官场走向清明,社会步入公正.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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