《信报》：欧洲短期好转 长期困难重重

（8月16日社评）

欧罗区国内生产总值（GDP)第二季回复正增长，露出发展曙光。然而，区内结构调整迟缓，失业率居高不下，长期发展依旧困难重重。

二季度德法两国经济好转，南欧国家经济下降速度缓和，欧罗区终于能够突破衰退困局，德国二季度的出口好转当记一功。不过，净出口的贡献，无可避免受外围环境因素影响。

另一方面，欧罗区内银行信贷低迷，欧罗区整体增长其实还存在很大不稳定性。按欧洲央行的数据，6月欧罗区家庭借贷微弱增长0.3%，家庭部门去杠杆化尚未结束，复苏过程十分缓慢。复苏过程缓慢加上不稳定，因此预期三季度企业贷款需求不会出现戏剧性转变。

欧洲经济演变至今，去年7月欧央行行长德拉吉采取购债和货币宽松政策工具，但可惜金融市场结构改革踌躇不前，使货币政策传导到金融市场，从而对实体经济作出刺激的效果大打折扣。

短期而言，如今欧罗区经济终止了“六连跌”，德国季度经济增长亦加速，对总理默克尔在下月22日的选战有利。假若胜选后，欧洲银行和财政联盟的结构改革可望较为顺利推进，否则，对欧猪国家的援助纾困计划，不排除再起波涛。

中长期而言，虽然欧债最恶劣的情况已过，但欧洲要重拾长期增长活力仍十分遥远。国基会估计，明年下半年，希腊仍将出现44亿欧罗资金缺口，整体增长步伐不容易稳定。

其次，信贷疲弱不振，金融分割令欧洲央行的货币政策传导难以均匀；第三，失业率居高不下，劳工市场低迷所隐藏的结构性纰漏，意味欧洲当前短期好转，但恢复长期增长活力仍然荆棘满途。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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