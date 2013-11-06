《信报》：H7N9杀入“后园” 防疫须即升级

（11月6日社评）

传染力强、足可夺命的H7N9禽流感再现广东，特区政府和市民都万勿掉以轻心，有必要立即提升风险级别，加强各方面防控措施，确保不容有失。

今次个案特别之处，是病者并无严重的禽流感病征，病人症状较轻，且无发烧。从好的方面看，H7N9病毒有可能经过变种而「威力」减弱，危险性降低；从坏的方面想，则是病毒变得更加诡秘，更难早期发现。

国家卫计委于6月已经把H7N9疫情防控工作转入常态化管理，并在上月决定把这种禽流感归纳为乙类传染病，医务人员发现此症时，只须诊断后24小时内上报。内地公共卫生系统对H7N9的风险评估已然稍降，这对今后疫情的防控效率将带来何种影响，有待观察。

农业部副部长于康震早前通报重大动物疫病防控情况时指出，今冬明春，H7N9禽流感疫情可能重新出现。言犹在耳，上月在浙江和新近在广东已经共增3宗病例，内地卫生部门对H7N9的警戒级别与防控措施比前略宽，香港能否有效堵截病源输入，特区政府须倍加当心。

H7N9疫情乍现的常平，从香港乘直通车一个半小时可达，加上今次染病男童近日曾到过街市，而其住所的13公里范围内设有供港鸡场；凡此种种，显示这次香港遭受的威胁非同小可。

虽然H7N9尚未确定可以人传人，但致命传染疫症带来的惨痛经历，港人犹有余悸。当前面对新的情况，政府必须采取时效超前的防疫措施，首先加强防范出入境旅客和输港禽畜的检疫工作；二是主动与广东省的卫生部门增加联系；三是医护系统充分准备应变部署。市民皆须提高警觉，强化个人与环境的清洁卫生。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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