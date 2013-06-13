《信报》：热钱大举撤出 新兴市场不妙

(6月13日社评)

日本央行日前决定维持货币政策不变，加上市场对美国联储局收紧量化宽松（QE）规模忧虑升温，亚洲股市昨天继续受压滑落，显示国际热钱加速流出新兴市场，不断加大新兴国家资产价格进行巨大调整的风险。

自联储局主席伯南克5月底在国会作证，表示可能会削减购债规模后，资金流出新兴市场的步伐有明显加快迹象。照美国经济现况来看，联储局逐步退出QE可谓时间问题。投资者调整在新兴市场的投资比例，看来会成为趋势性部署。

诚然，新兴国家信贷增长过快、杠杆过高，一旦西方投向新兴市场的热钱急遽流出，令人担心类似亚洲金融危机的情境再现。但目前主要是市场对联储局收紧QE规模的预期不断升高，加上美国经济回稳；与此同时，新兴经济体增长转弱，在追逐高利润的诱因下，引发资金回流。

进一步衡量，目前美国复苏的动力很大程度是房地产强劲回升，但却未见通过创新和技术引导生产率提升的动能，故相信有助纾缓海外资金持续和大规模回流的压力。

另一方面，新兴经济体的国际收支账户也较过往有所改善。当前热钱流出对新兴经济体的冲击，相信未致引发危机，却难以避免激起资产价格进行调整的波动。

目前金融资产的定价，受联储局退市政策因素的影响，大有变本加厉之势；当下热钱自新兴经济体源源流出，不仅影响到经济复苏步伐，也使金融市场动荡不安，风险倏增。

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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