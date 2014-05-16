《信报》：明解禁集体自卫权 安倍押注日本国运

（5月16日社评） -

日本安倍晋三政府决定，就修改宪法解释以解禁集体自卫权正式启动磋商，这是继上月修改武器出口三原则后，在推动日本「安保政策全面转变」路线上再向前迈进一步。安倍首相千方百计解禁集体自卫权，为自卫队自主出兵海外扫除障碍，并透过美日同盟的军事力量，有力干预国际纷争、在东亚制衡中国，以维持美日主导东亚地区秩序的政治格局。2012年底安倍重夺政权后，急不及待提出修改和平宪法，马上设立智囊组织「安保法律基础再构建恳谈会」，谋求解禁集体自卫权。

按照国际法，日本也拥有集体自卫权，然而受制于宪法第九条的规定，即放弃战争、不维持武力、不拥有宣战权，只能维持「防卫所需最低限度」，因而该国历届政府均一直沿袭「不能行使集体自卫权」的宪法解释。

安倍要实现解禁集体自卫权，起码须克服两大障碍。第一，说服联合执政的公明党赞同，但该党党魁山口那津男已多次开口批评解禁自卫权违反宪法精神。第二，要平息民间反对解禁的力量。按目前民调的资料，赞成与反对几乎打成平手，可见反对声音在日本国内也相当强大。

安倍的「日本梦」意图彻底撕破战后体制的羁绊，也就意味日本自主设计国内全新的政治秩序，虽然满足了他「把日本从战后历史中夺回来」的目标，但这个政治新秩序显然会成为军国主义复活的温床。可以说，安倍政权推动解禁集体自卫权，一心颠覆战后体制，无疑也是把日本的国运和大战略再一次推上错误的历史发展道路。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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