《信报》：制俄牵动利益棋局 港新中韩各有盘算

(8月5日社评)

美股上周急挫，从大市层面看，通胀升温息口看涨乃导火线。然而，从个股层面观察，俄罗斯与欧美对峙升级，杀伤力已清楚体现于部分跨国巨企身上。

欧美制裁战线统一，惟没有亚洲的配合，惩俄固难事半功倍，莫斯科更可利用亚洲地区突破西方封锁。为求堵截此一漏洞，美国副助理国务卿勒尔上周对中国、南韩、新加坡和日本进行了旋风式访问，力争亚洲4国参与惩俄。

美国的如意算盘打得响吗？答案恐怕是否定的。北京若参与制俄，不难想像，跟莫斯科关系本已密切、于武备上深深依赖俄罗斯的印度，在普京眼中势必亲上加亲。北京是不会让这种事情发生的。

资金近月持续涌入本港，金管局自7月初以来先后20度沽港元接美元，累计向市场注资669亿元。这固然由于＂沪港通＂启动有期，各路人马积极部署，但俄罗斯巨企转移资产规避制裁，亦是一个不容忽视的因素。

金融中心竞争激烈，伦敦、纽约之失，往往就是香港、新加坡之得。狮城若参与惩俄，岂非白白把生意让给香港?勒尔的说词，新加坡多半左耳入右耳出。即使南韩，政府官员这边厢接见勒尔，债券投资者那边厢已跟俄罗斯银行高层有商有量，密斟投资的可能性。

亚洲对参与制俄态度消极，或多或少影响与美国的双边关系。然而，杀头生意有人做，蚀本买卖无人干，国际关系归根究柢取决于利之所在。俄罗斯要取道亚洲突破欧美金融封锁，自然亦得为这扇窗付出＂溢价＂

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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