《信报》：踩沉坏女人不难 重建坏招牌不易

《信报》：马克龙异军突起 中间派歪打正着
执政党太无能，在野党太危险，于是时势造英雄，成就了中间派的马克龙（Emmanuel Macron）一跃而成为法国人的希望所在。
(8月6日社评)
江苏昆山炸得血肉模糊，云南鲁甸震得家破人亡，还有台湾高雄发生满目疮痍的气爆灾难，素来一方有难八方驰援的华夏同胞，理应高度关注接二连三惊现于神州两岸的天灾人祸，可是中国内地官方媒体却展开了一波非比寻常的起底行动，将观众与读者的眼球吸引到一介小女子身上，彷佛个人起底较诸集体救灾的重要性不遑多让。
此小女子叫郭美美，曾自称＂中国红十字会商业总经理＂，年前因夸张荒诞的炫富举止而赢得网络红人的热议。可现实中郭只是个贪慕虚荣的坏女人，她在上月非法赌波而被捕，就在云南6.5级地震翌日，中国内地官方媒体推出铺天盖地的起底式报导，将这个女人里里外外翻一个透。官媒为何起底起得如斯兴致勃勃?相信源于素颜示众的郭美美一句含泪忏悔：＂我与红十字会之间毫无关系。＂
备受困扰3年的中国内地红会对此表示＂长舒了一口气＂，呼吁民众从这一刻起忘记郭美美，把有限资源全部转向灾区。
踩沉一个坏女人实在不难，重建一个坏招牌却是不易，中国内地红会即使终于能够跟郭美美撇清关系，要让人重拾信心仍然是任重而道远，须交出具体有效的救援成绩。
在为灾民送上祝福的同时，也为国内的慈善团体送上叮咛，救苦救难者亦有必要自强不息，形象良好方可提升募捐能力，凭此有效发挥一方有难八方驰援的人道精神。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
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执政党太无能，在野党太危险，于是时势造英雄，成就了中间派的马克龙（Emmanuel Macron）一跃而成为法国人的希望所在。
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