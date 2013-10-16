《信报》：辣招自制漏洞 官员自相矛盾

（10月16日社评）

立法会《2012印花税（修订）条例草案》委员会昨天开始逐条审议政府提交的法案，旋即揭出“双非婴”可透过监护人或受托人在港置业而得享豁免买家印花税等偌大漏洞，官员对此竟似视而不见。

由于政府引入物业交易的买家印花税，本港永久性居民可获豁免，官员在立法会就条例草案说明香港永久性居民的释义和适用范围时指出：

一是持有永久性居民身份证的港人。二是具有香港永久性居民资格，但因年老体弱、伤残等而未能亲往申领身份证，并获入境处发出证明书者。但有担心长者的身份会被人借用置业，逃避买家印花税。

三是未成年人及精神上无行为能力而拥有香港永久性居民身份者，“双非婴”也在此列，他们可透过监护人在港买楼，同获豁免买家印花税待遇；就是监护人可以不是香港居民，也可以不是小孩的父母，每个监护人可为多少名孩子置业，亦无限制。由此造成的漏洞，分分钟会变成“黑洞”。

政府管控“辣招”一直宁严勿纵，但偏偏在“双非婴”上却“中门大开”。房屋局官员强调此举基于以公平原则对待所有香港永久性居民，似乎即使预见问题涌现也别无他法。

当局必须重新检讨有关条例，最起码对于置业的未成年者之监护人或受托人的资格，作出严格规限；至于釜底抽薪之策，则应考虑在有关买家印花税的条文，指明只有18岁以上的香港永久性居民，才可获得豁免。反正未成年者暂未有迫切置居的需要，在条例上“特事特办”好了。

“辣招”本身就是非常措施，不妨以非常手段补漏填隙，务使楼市管控不虞崩围。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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